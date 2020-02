EE. UU. busca mejor relación con Ecuador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló ayer su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021, en el que remarca sus prioridades como notables recortes en gasto social y medioambiente, mientras que eleva, de nuevo, la partida dedicada a defensa y a la exploración espacial, con la vista puesta en Marte.

El proyecto presupuestario, de un total de US $4.8 billones, aumenta el gasto militar en un 0.3 % hasta los US $740 mil 500 millones, mientras que reduce el resto de las contribuciones en un 5 %, hasta los US $590 mil millones. Uno de los grandes beneficiados es la Agencia Aeroespacial (NASA), que ve incrementado su presupuesto en 12 % este año, dentro del objetivo marcado por el mandatario de regresar a la Luna y llegar a Marte para 2030.

El resto de las partidas, excepto la de defensa, propone importantes rebajas presupuestarias: un recorte del 26 % en el de la Agencia de Protección Medioambiental; 21 % en el Departamento de Estado; 9 % en el Departamento de Salud y 8 % en el Departamento de Educación.

Asimismo, apunta a menores contribuciones a diversos programas de asistencia social, al elevar los requisitos, como la búsqueda activa de empleo, para acceder a beneficios.Washington, EFE