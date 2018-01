Ed Westwick es eliminado de “Ordeal By Innocence”

La cadena pública británica BBC anunció hoy que retirará las escenas de la miniserie Ordeal By Innocence en las que aparece el actor Ed Westwick, acusado de violación por dos mujeres.

El actor Chrstian Cooke grabará de nuevo este mes esas escenas, a fin de completar una serie que la BBC había previsto estrenar durante esta Navidad. La cadena puntualizó hoy que anunciará una nueva fecha para emitir la adaptación televisiva de la obra de Agatha Christie “a su debido tiempo”.

La decisión de filmar de nuevo las escenas de Westwick es similar a la que se tomó respecto de la cinta de Ridley Scott All the Money in the World, en la que Christoper Plummer volvió a interpretar el papel que en un primer lugar había ejecutado Kevin Spacey, que afronta múltiples acusaciones de abuso sexual.

En noviembre, la actriz Aurélie Wynn aseguró que Westwick, conocido por su papel en la serie Gossip Girl, la violó en julio de 2014. “Le dije que no y me empujó boca abajo. Yo llevaba un bañador de una pieza que él rompió. Yo estaba completamente conmocionada”, relató en su perfil de Facebook.

Días antes, la también actriz Kristina Cohen aseguró que el británico la violó hace tres años. “Me desperté abruptamente con Ed encima de mí y sus dedos penetrando mi cuerpo”, sostuvo la actriz.

El actor ha negado ambas acusaciones y ha asegurado que está colaborando con las autoridades para limpiar su nombre “lo antes posible”.

*EFE