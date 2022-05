Duelo español entre Párrizas y Sorribes tras renuncia de Osaka

Foto: EFE

No cambió el talante de Carlos Alcaraz tras ganar el Masters 1000 de Madrid y afrontó con naturalidad el éxito, reconoció que es un jugador difícil para los rivales y apuntó hacia Roland Garros, donde partirá ya como uno de los favoritos.

El jugador murciano, que es el sexto del ránking mundial, confirmó su ausencia del torneo de Roma. Quiere ponerse a punto en condiciones para Roland Garros, su gran objetivo.

«Roland Garros es especial para mí porque fue el primer Grand Slam al que llegué a tercera ronda. La gente me va a tomar como favorito pero eso me lo tomo como motivación y no como presión. Tengo ganas de demostrar mi nivel en este Grand Slam», dijo Alcaraz.

El día arrancó complicado para el jugador de El Palmar. El dolor en el pie por la caída sufrida en el encuentro ante Rafael Nadal y una ampolla preocuparon a Alcaraz ante la final del torneo.

«Por la mañana, a causa de la caída en el partido con Rafa me he levantado con el tobillo más hinchado y luego una ampolla infectada y me ha costado. Pero con el fisio y mi equipo hemos hecho unas cosillas para poder estar en el partido», desveló el campeón del torneo madrileño.

Alcaraz asume su condición de ídolo para los jóvenes como antes lo fue Rafa Nadal. «A esos niños les diría que disfrutaran si quieren ser tenistas que disfruten del momento y no sea una obligación. Lo primero siempre los estudios y luego hacer cualquier tipo de deporte. Tienes que hacer varios deportes, y que disfruten que quieran jugar, que lo quieran hacer ellos».

«Me considero un jugador que está jugando muy bien. Me desenvuelvo bien en tierra y, como dije en Montecarlo, de las derrotas se aprende y aprendí para Barcelona y Madrid y me considero un rival difícil para los jugadores», destacó.

No considera Alcaraz a pesar del triunfo en Madrid sea el mejor tenista del momento. «Djokovic el número uno del mundo. Porque yo haya ganado a Rafa y Djokovic no cambia. Hoy voy a ser seis del mundo y tengo cinco por delante para ser el mejor», recordó.

No irá a Roma. «Conforme vengo del pie y del tobillo y las ganas que tengo por pelear por un Grand Slam tengo que recuperarme bien para estar al cien por cien en Roland Garros».