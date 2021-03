Dua Lipa levanta pasiones en Ciudad de México

La familia de Aretha Franklin se mostró en contra de la serie Genius: Aretha, que dedicará su tercera temporada a repasar la vida de la cantante, porque aseguran que National Geographic no contó con su opinión en ningún momento del rodaje.



En los últimos días, tanto el hijo de la reina del soul, Kecalf Franklin, como su nieta, Grace Franklin, han criticado la ficción antológica, que centra cada temporada en un ícono de la cultura y que estrenó ayer sus nuevos episodios después de dos entregas anteriores sobre Albert Einstein y Pablo Picasso.



Hace unas semanas, Grace Franklin denunció en su perfil de TikTok que el equipo de Genius: Aretha rechazó contar con la opinión de la familia durante la producción de la serie, protagonizada por Cynthia Erivo.



“Como familia inmediata, creemos que es importante participar en cualquier película biográfica sobre la vida de mi abuela, ya que es difícil lograr una descripción precisa de la vida de alguien sin hablar con sus seres más cercanos”, afirmó la nieta de la cantante, de 15 años.



Este fin de semana y coincidiendo con el estreno, Kecalf Franklin, hijo de la artista, respaldó la acusación de la nieta en una entrevista con la revista Rolling Stone en la que contó que National Geographic se ofreció a mostrar el resultado final pero nunca escuchó sus aportaciones.



“Hicimos que nuestros abogados se comunicaran con ellos para ver si podíamos ofrecer algún tipo de opinión, ver la película y decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de ella. Y la respuesta que recibimos decía que… la producción ya había terminado y que no querían trabajar con nosotros. Básicamente, era demasiado tarde”, explicó.



De acuerdo con National Geogrpahic, el equipo contó desde el inicio con la aprobación del fondo que administra el patrimonio de Aretha Franklin, antiguamente representado por la sobrina de la artista Sabrina Owens, que renunció al cargo hace un año. “El estudio trabajó diligentemente para lograr el respaldo del patrimonio de Aretha Franklin, que estamos agradecidos de tener”, afirmó la cadena.



No es la primera vez que la familia de la cantante no se pone de acuerdo para gestionar su patrimonio, pues apenas un año después de su muerte aparecieron dos testamentos firmados por ella, uno bajo el sofá de su casa y el otro en un armario encerrado.



En esos testamentos figuraban tanto los nombres de sus hijos, Kecalf y Teddy, como el de su sobrina, por lo que tuvieron que ser analizados en un juzgado sin veredicto final, ya que apareció otro manuscrito este mismo año.



Los intentos de documentar la vida de Aretha Franklin (Tennessee, 1942) nunca han sido sencillos. La artista trató de impedir el estreno de la película sobre su gran disco en directo, Amazing Grace, y nunca autorizó la publicación final de su biografía Respect.

Agencia EFE