Dua Lipa, Chris Martin y otros músicos lanzan un tema benéfico

No menos de 20 artistas, entre los que figuran Dua Lipa, Chris Martin y Ellie Goulding, versionarán la canción Times Like These, de Foo Fighters, para recaudar dinero en una campaña solidaria por la crisis del coronavirus.

El tema, que se presenta el jueves en un programa especial de tres horas de la BBC, se publicará también como un sencillo, cuya recaudación neta irá destinada a diferentes causas benéficas.

Las aportaciones procedentes del Reino Unido se destinarán en partes iguales a las organizaciones BBC Children in Need y Comic Relief, mientras que las donaciones internacionales irán al fondo de respuesta solidaria de la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.

AJ Tracey, 5 Seconds of Summer, Bastille, Grace Carter, Rita Ora, Mabel, Sam Fender, Sean Pal o Zara Larsson son solo algunos de los nombres que han decidido sumarse la iniciativa.

Compuesta a partir de las grabaciones de video y sonido de los artistas desde sus casas, la canción estará producida por la artista británica Adele, el rapero Stormzy y el productor Fraser T.Smith.

Sobre la grabación, Smith señaló en declaraciones a la cadena británica que el objetivo era crear una versión “quédate en casa”, en la que hubiera “teléfonos, macetas, sartenes” y otros objetos que hicieran honor a la “brillantez” de los artistas, más que a los “trucos” de un estudio de grabación.

“Más que nunca, es importante recordar el valioso papel que tenemos para traer esperanza, coraje y fuerza unos a otros. Espero que esta canción pueda consolar en estos tiempos tan complicados”, señaló por su parte la cantante británica Dua Lipa.

Además de su emisión a través de televisión y radio, el sencillo estará disponible bajo demanda en la plataforma BBC Sounds.

*EFE