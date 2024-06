Dos ecologistas detenidos tras rociar con pintura naranja el monumento de Stonehenge

EFE

Londres.- Dos activistas del grupo ecologista Just Stop Oil fueron detenidos este miércoles después de rociar con pintura naranja el famoso monumento megalítico de Stonehenge en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.



La Policía de ese condado explicó que ambos, identificados como Niamh Lynch, de 21 años, y Rajan Naidu, de 73, afrontan acusaciones por dañar el histórico monumento, mientras continúan las investigaciones.



Los hechos ocurrieron delante de testigos, ciudadanos que visitaban Stonehenge y que intentaron intervenir, según muestra un vídeo difundido por el propio grupo en su página web y en las redes sociales.



El primer ministro británico, Rishi Sunak, lo condenó como un «lamentable acto de vandalismo», durante la campaña electoral en el Reino Unido.



En un comunicado, Just Stop Oil dijo que su protesta es para reclamar que el próximo Gobierno del país suscriba un plan internacional para eliminar los combustibles fósiles en 2030, y aseguró que la pintura desaparecerá con la lluvia.



La organización de protección del patrimonio English Heritage evalúa el impacto de la pintura en las piedras, que son parte de un conjunto Patrimonio de la Humanidad construido entre 3100 y 1600 a. C