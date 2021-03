Doblete de Alexis amplía liderato del Inter

Déborah Domínguez ha demostrado talento y deseos de brillar en el tenis.

“Haz lo que te haga feliz”. Bajo esa premisa vive Déborah Domínguez, una joven atleta que respira y sueña tenis. Viene del semillero guatemalteco y está cosechando los frutos de un trabajo que inició desde hace aproximadamente 10 años.

Es fuerte y luchadora. Trabaja duro por lo que desea y mantiene una actitud positiva. Tiene carisma y deseos de trascender. Pasa de rozar con suavidad las teclas del piano (un pasatiempo que le viene bien) a empuñar con fuerza una raqueta. Sobre la cancha fluye, como lo hacen las notas en las melodías de Mozart o Beethoven. El talento al piano lo heredó de su mamá; el del tenis lo aprendió de sus hermanos.

En la parte deportiva, recientemente estuvo en el foco de atención al lograr el subcampeonato en la modalidad de singles de la Copa Universidad Galileo, un torneo internacional juvenil que le dejó un buen sabor de boca.

“La verdad, son sensaciones muy buenas. Todo fue muy positivo en este torneo. Gracias a Dios pude llegar a mi primera final de ITF y fue en Guatemala, mi casa… (Estoy) muy contenta de haber logrado eso”, explica con la ilusión reflejada en su rostro juvenil. “En todos los partidos pude dar lo mejor, nunca me rendí y siempre tuve muy buenas sensaciones dentro y afuera de la cancha”.

Fotos: cortesía Federación Nacional de Tenis de Campo

Déborah viene de una familia a la que le apasiona este deporte: su hermano Sebastián participó el año pasado con la Selección Nacional en Copa Davis y ha sido un gran mentor en su vida. “Él es muy buen ejemplo para mí. Como hermano y como tenista me ayudó mucho. Cuando tengo un mal día, él me ayuda a salir adelante, a ver el futuro y no quedarme con lo que hice mal”, confiesa Domínguez, quien acompañaba a los torneos ITF a Sebastián hasta antes de la pandemia de Covid-19.

La joven atleta se inició en el deporte de raqueta antes de cumplir 5 años, y ahora es una joven de 16. “Tengo tres hermanos y ellos empezaron a jugar tenis. Entonces yo siempre iba a verlos y empecé a compartir esa emoción y amor por el deporte”. A los 9 años, ya lo tomó profesionalmente: “Entrenaba en la mañana y en la tarde; a los 11 empecé a viajar a los torneos Cotecc U14 y a los 13 empecé a jugar torneos ITF en la categoría U18”, explica. Ahí la meta se va haciendo más clara, porque “hay más torneos y más nivel, más niñas de otros países”.

Post pandemia

El parón deportivo al que todos estuvieron expuestos generó tensión, desesperación, inquietud… pero la espera valió la pena. “Después de que pudimos entrenar otra vez, en mi primer torneo, me sentí muy contenta, muy feliz de jugar. Gracias a Dios, en mi primer torneo llegué a la final de dobles en República Dominicana y, la verdad, estoy muy contenta de retomar el ritmo de competencia”.

Con los torneos ya reactivados, Déborah tiene una agenda cargada. Ahora está en una gira de 7 semanas: “Son 2 en Costa Rica, 2 en Nicaragua, 2 en El Salvador y una en Guatemala”.