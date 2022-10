Djokovic supera al chileno Garín en su estreno en Astaná

Fotos: Rubelsy Pimentel

La Federación Nacional de Patinaje de Guatemala presentó en conferencia de prensa en el Auditorio CDAG, en el Palacio de los Deportes, el reconocimiento a los distintos atletas que con esfuerzo y dedicación pusieron el nombre de Guatemala en alto en el Campeonato Panamericano de Velocidad 2022, en Ibagué, Colombia.

Ello, luego de la buena participación por parte de la delegación patinadora en la competición internacional, en la cual se obtuvieron 3 medallas, 2 de ellas del patinador izabalense Faberson Bonilla: una de oro, en la modalidad de 200 metros contra meta, y una de plata, en 100 metros.

La tercera presea la ganó Allan López, de Huehuetenango, al conseguir el tercer puesto en la prueba de 10 mil metros por puntos.

Los patinadores también tienen puesta la mira en el próximo campeonato internacional, a disputarse en Costa Rica.

“Fue una prueba muy importante para mí, ya que cumplí mi sueño de competir contra los mejores del mundo, en donde estaban los colombianos; gracias a Dios, se me dio la oportunidad de obtener medallas. Fueron muchos los nervios, pero me pude controlar para participar de la mejor manera. Las preseas están dedicadas a mi familia y a toda la Asociación, por lo que me encuentro feliz de representar a Guatemala”, comentó el galardonado Bonilla, tras la entrega del reconocimiento.

López, quien fue el otro patinador al cual la Federación hizo el homenaje, no pudo asistir al evento, en el cual también fue entregado un diploma de reconocimiento a los competidores.

La Federación también se prepara con miras a los próximos campeonatos internacionales, en los que se encuentra el Mundial de Patinaje.