Djokovic califica de “increíble” haber alcanzado de nuevo el puesto número uno

Londres, – EFE

El tenista serbio Novak Djokovic calificó hoy de “increíble” haber alcanzado de nuevo el número uno del ranquin ATP, algo de lo que se siente “muy orgulloso”.

El jugador reconoció en la rueda de prensa previa al inicio de las Finales ATP en Londres que “siempre” confió en que podría volver a lo más alto de la clasificación mundial pero que no pensó que fuera a ser “tan rápido”.

Djokovic, que persigue terminar el año como número uno por quinta vez, sufrió una lesión de codo después del torneo de Wimbledon 2017 que le llevó a tener “problemas emocionales” a la hora de competir.

Sin embargo, ha conseguido firmar los últimos cinco meses de competición “perfectos”, alzándose con la victoria de los últimos dos torneos del Grand Slam, en Nueva York y Londres, además de los Masters 1000 de Cincinnati y Shanghai.

El serbio celebró la vuelta este año de su antiguo entrenador, el eslovaco Marian Vajda, de quien aseguró que es “un amigo y parte de la familia”.

“Tenerle de vuelta ha sido genial. En ese tiempo he estado pensando en qué dirección quería ir y he sentido que a estas alturas de mi carrera debería volver a las bases”, manifestó sobre el técnico que le ha entrenado durante once años.

“Alguien que ha contribuido tanto en mi juego y en mi vida contribuye a mi éxito”, afirmó.

Asimismo, reveló que considera que en el último medio año ha conseguido, no sin esfuerzo, alcanzar un balance entre su faceta de “padre, esposo y deportista”.

El jugador contó que el hecho de ser padre le ha servido para ganar “confianza y motivación” y aunque no sabe “qué pasará en el futuro” en el ámbito profesional, está tratando de “disfrutar del momento”.

El tenista serbio, de 31 años, indicó que, en su opinión, las Finales ATP, que llevan diez años disputándose en Londres, deberían ir cambiando de ciudad para contribuir a “promocionar el tenis alrededor del mundo”.

Sobre los cambios introducidos en las Finales ATP Nueva Generación que se disputan en Milán, señaló que aún no tiene claro si las apoya o no.

“Estoy a favor de innovar, del progreso y de ser creativo, pero probablemente no me gustan todas las nuevas normas implementadas”, manifestó.

A su juicio, estos cambios se deben a la necesidad de atraer a un público más joven al tenis porque “estadísticamente” la gente que ve este deporte es más mayor.

“Como deporte tenemos que buscar formas de ser más atractivos para los jóvenes”, concluyó.