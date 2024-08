Diputados Morataya y Cruz son expulsados de Viva

El partido Visión con Valores (Viva) tomó ayer la decisión de expulsar a los diputados Evelyn Morataya y Gustavo Cruz porque, según argumentaron, los legisladores no están afiliados a la agrupación, requisito legal para formar parte de un bloque legislativo.

Con esta acción, ambos deberán ser declarados independientes y no podrán presidir ninguna comisión, lo que implica que Morataya entregue la dirigencia de la sala legislativa de Salud.

Armando Castillo, secretario general de Viva, refirió que la ley establece que si un ciudadano no es miembro de una organización política no puede ser parte del bloque, por lo que en la última sesión del comité ejecutivo nacional se tomó la determinación; en tanto, Jorge Castro, jefe de bancada, cuestionó que no se respetó el debido proceso, ya que los afectados no pudieron defenderse.