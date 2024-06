Diputados buscan evitar destrucción de bosque en zona 10

Diputados y vecinos solicitan declarar sin lugar la aprobación de la licencia forestal que daría pie a la destrucción del bosque del acueducto, ubicado en la zona 10 capitalina, para construir un edificio de apartamentos.



La petición queda en manos del Instituto Nacional de Bosques (Inab), ente encargado de facilitar el consentimiento, pues la demanda alude que existen vicios en el análisis de impacto ambiental realizado en el terreno.

“No se puede aprobar un documento con tantas deficiencias”. Carlos Salvatierra Vecino

El diálogo fue establecido durante una reunión convocada por parlamentarios electos por Semilla con autoridades del Inab y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), para conocer a detalle el problema, pues los vecinos tienen la intención de mantener el espacio arbóreo de alrededor de 10 mil metros cuadrados para que sea declarado sitio protegido.



La diputada Laura Marroquín señaló que se necesitaba aclarar si el Inab había autorizado la licencia, dado que existe un dictamen de aprobación. Sin embargo, Mártir Vásquez, subgerente de la institución, manifestó que hay una resolución, pero no una autorización, y en ese contexto, la empresa no puede actuar porque no existe un instrumento legal, afirmó.



Vásquez puntualizó que se tomarán el tiempo prudencial para hacer todos los análisis que correspondan respecto al expediente.



Por su parte, el vecino Carlos Salvatierra resaltó la inconsistencia del estudio, ya que no se consideraron las especies de animales en peligro de extinción.