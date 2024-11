Diego Forlán acapara todas las miradas de la edición 23 del Abierto de Uruguay

EFE

El exfutbolista Diego Forlán acaparará todas las miradas de la edición 23 del Abierto de Uruguay, que se llevará a cabo en el Carrasco Lawn Tenis de Montevideo entre el 10 y el 17 de noviembre.

Este martes, durante la presentación del torneo, quien fuera mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 y dos veces ganador de la Bota de Oro agradeció la oportunidad de poder jugarlo y remarcó que es «un privilegio».

«Va a ser totalmente diferente entrar a la cancha número 10, donde juego bastante seguido, con tanta gente, muchos amigos y gente conocida, en un deporte que juego, me divierto, pero no domino tanto como cuando dominaba el fútbol. Son esos lindos desafíos que tiene la vida y que disfruto de tener», dijo en rueda de prensa.

Asimismo, contó que está disfrutando mucho de jugar en la categoría para mayores de 45 años de los ITF a nivel amateur y remarcó que no está a nivel de los profesionales, por lo que espera la ayuda de su compañero en la competencia de dobles.

«Tratar de estar lo más activo posible para tratar de pasarla bien y disfrutar. Para mí es un privilegio, un lujo y un regalo. No tengo que estar demostrándole nada a nadie. No dejo de ser un exjugador de fútbol disfrutando de un deporte que hice de muy chico y obviamente no soy un profesional», enfatizó.

Finalmente, consultado por sus referentes en el tenis, tras nombrar a varios uruguayos que defendieron a su país en Copa Davis, destacó al español Rafael Nadal, al croata Goran Ivanišević, al alemán Boris Becker, al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic.

La edición 23 del Abierto de Uruguay dará al campeón 100 puntos para el ránking, mientras que el finalista se llevará 60. Asimismo, repartirá 133.000 dólares en premios.

Algunos de los tenistas que buscarán coronarse son los argentinos Francisco Comesaña, Federico Coria y Juan Manuel Cerundolo, el brasileño Thiago Monteiro, el boliviano Hugo Dellien y el colombiano Daniel Galán.

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman; el español Tomás Ventura; y el brasileño Thomaz Bellucci, ganadores en distintos años.

El uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título (2009, 2014 y 2017).