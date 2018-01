En diciembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Resolución 55/93, decide declarar el 18 de diciembre de cada año como el Día Internacional del Migrante, una acción que muchos hombres y mujeres han decidido emprender y que ha crecido desde el inicio de este siglo, se calcula que más de 200 millones de personas buscan en otros países mejores oportunidades de trabajo y mayor pago por las labores u oficios que llegan a desarrollar, así como mejores condiciones de vida para sus familiares que quedan en sus países de origen. De acuerdo con la ONU, al menos la mitad de los migrantes son mujeres.

En octubre de 2013, los Estados miembros adoptaron, por unanimidad, la Resolución 45/518, y reconocían en aquella la importante contribución que hacía la migración al desarrollo de los distintos países a donde llega, llamando a una cooperación más amplia para enfrentar los retos de la migración irregular, instando, además, a facilitar un flujo de personas seguro, ordenado y regular. Enfatiza dicha Resolución la necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes, así como la promoción de normas internacionales de trabajo, condenando firmemente todas las manifestaciones racistas y de intolerancia, destacando la necesidad de mejorar la percepción pública sobre los migrantes y la migración. Razones para abandonar a la familia y la tierra que nos vio nacer, hay muchas. Pero la que más se acusa es la de crecer económicamente y salir de deudas. Con esa idea fija, se deja atrás padres, hermanos, esposa, esposo, hijos y amigos. Los días transcurren, “viendo pasar las horas en las noches interminables de soledad, de frío, de insomnio”. Es una celebración que evidencia la importancia para países como el nuestro y el apoyo que nuestros connacionales brindan a sus familiares y a la economía nacional.

Pero lo que no debe olvidarse, y eso se lo venden desde el primer paso fuera de nuestras fronteras: “ a donde lleguemos, lo que tenemos que hacer es trabajar. No se puede perder el tiempo en sentimentalismos. Debe producirse. Debe dominarse el idioma, las costumbres, aprenderse las leyes y el nuevo trabajo que se desempeñará.” El éxito radica en no pensar tanto en el país, en la familia.

Es someterse a los horarios interminables de trabajo. Mejor si es doble jornada. Se gana más, se cansa más, y eso evita pensamientos nostálgicos. Con el paso del tiempo, la cuestión es valorar qué tanto ha beneficiado a la familia la ausencia. Lo cierto ahora es que no son invisibles para el mundo, para sus familias y para el país. Ahora los migrantes son los nuevos ciudadanos del mundo, cada vez con más derechos y respeto.

Un abrazo a nuestros hermanos en cualquier parte del mundo, y gracias por hacer grande a esta gran familia guatemalteca. Un exitoso 2018.