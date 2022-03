Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Francesc Pujol

Y aunque la emergencia del líder carismático desde el inicio del choque frontal con Rusia haya sorprendido a propios y extraños, es fruto natural de ese arraigo en el propósito y la convicción en el poder de la comunicación. Era sorprendente ver que, en medio de la fase de la agudización de la crisis con el choque dialéctico entre Rusia y Estados Unidos, la voz de Zelenski pedía rebajar la tensión. Sorprendente, pero consistente con sus principios presidenciales.

El despliegue comunicativo de Zelenski desde el momento de la invasión ha sido simplemente asombroso. Todas sus intervenciones han generado rédito para su causa.

La primera y fundamental, para convencer a su pueblo de un imposible para hacerlo posible: resistir al invasor para ganarle. Para ello ha vuelto a los principios y las imágenes de su inicio presidencial: si vosotros sois presidentes de Ucrania como yo, yo soy soldado al servicio de Ucrania como vosotros. Y, por lo tanto, se muestra y actúa como un soldado, y no como un mariscal.

Sí, la comunicación en lógica branding es simple.

Hace la locura de vestirse como soldado raso, sin más uniforme ni condecoraciones ni protección. Actúa como soldado, compartiendo mesa y rancho con soldados. Actúa como soldado, evitando formalismos y barreras en las ruedas de prensa. Y actúa finalmente como soldado heroico, cuando anuncia que vienen a por él y no sabe si sobrevivirá a la noche, pero que seguirá en Kiev. Y da la ya mítica respuesta a la lógica propuesta táctica de los aliados para evacuarle y darle refugio: “Give me ammunition, not a ride”.

Que el presidente se presente y actúe como soldado en grado heroico es la más potente llamada a la acción para su pueblo. ¿Ha sido la comunicación en lógica branding de Zelenski la que ha conseguido que el ejército y la población hayan opuesto resistencia al poderoso invasor, contra los planes esperados por los rusos? No sé en qué medida, pero seguro que para millones de ellos sí, que a su vez han despertado a los conformados o dubitativos.

Es una crisis en la que su líder ha jugado realmente un papel determinante en el devenir de la primera fase de la invasión, sin duda alguna.

Sí, la comunicación en lógica branding es simple, pero es tremendamente poderosa. ¿Y la comunicación populista? Comparte semejanzas de comunicación por el uso que hace del relato, pero tiene fundamentos totalmente dispares. Eso es materia para otro análisis.