Detectados los primeros positivos en atletas de la Villa Olímpica de Tokio

Tokio, EFE.- La organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 informó este domingo de los dos primeros positivos de Covid-19 detectados entre los atletas que se encuentran alojados en la Villa Olímpica, a 5 días de la inauguración.



Ambos deportistas, de nacionalidad no japonesa, dieron positivo en la víspera dentro del período de 14 días tras su entrada en Japón, detallaron los organizadores, que no divulgan más detalles sobre los casos por motivos de confidencialidad.



Los primeros positivos entre los atletas de la Villa se conocen un día después de revelarse el primer positivo dentro del complejo residencial situado en una de las islas artificiales de la bahía de Tokio, el de un miembro de una delegación también extranjera.



Los contagios de estos dos deportistas forman parte de los 10 nuevos positivos notificados hoy entre los participantes de los Juegos, el resto de los afectados no se encuentran alojados en el complejo, entre ellos otro atleta.



Los dos deportistas de la Villa, así como el residente que dio positivo el sábado, “vienen del mismo país y participan en el mismo deporte, venían juntos en el mismo equipo”, explicó el portavoz de Tokio 2020, Masa Takaya, durante una rueda de prensa para exponer las medidas contra el calor y el Covid-19 que están adoptando.



El resto del equipo está aislado y «respetando las instrucciones» de la organización, que ya ha detectado a los contactos estrechos y ha tomado “cartas en el asunto”.



Tokio 2020 no reveló más información al respecto, pues considera que “no sería adecuado” revelar quiénes son los afectados, aunque señaló que en un futuro “habrá otros casos en los que tendremos que ofrecer más información y lo haremos, cuando sea oportuno”.



“Nunca dijimos que fuera a ser un espacio libre de Covid, lo que dijimos es que sería un espacio seguro”, señaló la organización, que afirmó que se están adoptando las medidas “adecuadas” de detección y aislamiento de casos, para tranquilizar a los residentes que llegarán a las instalaciones residenciales en adelante.



Desde el pasado 1 de julio, la organización ha informado de 55 positivos de Covid vinculados a los JJ. OO. entre las más de 18 mil personas que han llegado al país desde entonces y otras personas que residen en el territorio.



Estas cifras no incluyen otros contagios detectados con anterioridad, como los dos positivos en junio en el equipo olímpico de Uganda y otros casos en la propia organización.