Destinarán Q200 millones para combatir desnutrición

Presidente Giammattei pide colaboración a los empresarios y al Congreso.

Un fondo de no menos de Q200 millones para combatir la desnutrición en el país, dinero que provendrá de los ahorros de las instituciones del Organismo Ejecutivo, anunció ayer el presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Indicó que, además, “se buscará el apoyo del Congreso de la República para que se apruebe una cantidad similar, y lo mismo esperamos de la iniciativa privada”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa luego de participar en el aniversario de las Fuerzas de Tierra del Ejército.

Giammattei explicó que se ha recibido el ofrecimiento de entidades internacionales, como la embajada de China-Taiwán en el país, que contribuirá con mil toneladas de arroz.

Para la transparencia y fiscalización de la ejecución de los fondos, se contará con un grupo de cinco personas que administrará los recursos económicos, y los ejecutores del programa serán el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).

“La Gran Cruzada por la Nutrición es el tema número uno del Gobierno y pedimos a los guatemaltecos que se unan a este esfuerzo, para el combate a la desnutrición en el país.” Alejandro Giammattei

Presidente de la República

“Hemos solicitado al sector empresarial un aporte de las ganancias que obtienen de la venta de sus productos, para que podamos incrementar el fondo. En esto también podrá participar la población guatemalteca, por medio de la compra de productos seleccionados, para que juntos podamos lograr algo inmediato y mejorar la situación del hambre y la desnutrición”, puntualizó el jefe de Estado.

Readecuación presupuestaria

Duarante la primera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), desarrollada ayer, se acordó el establecimiento de una mesa técnica para establecer acciones de readecuación presupuestaria y así ejecutar acciones mediante la gran Cruzada Nacional por la Nutrición, informó el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo.

Álvaro González Ricci, titular del Ministerio de Finanzas Públicas, explicó que el presupuesto asignado para programas de seguridad alimentaria responde a lo establecido en el Decreto 27-92 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el 0.5 por ciento.

De ese rubro se estima un ingreso de no menos de Q500 millones, y se prevé alcanzar no menos de Q300 millones en aportes, no solo del Gobierno sino de cooperantes y el sector privado, detalló el ministro. “Buscaremos garantizar las asignaciones y los recursos necesarios, para lograr alcanzar los objetivos en beneficio de la nutrición”, dijo el titular de la cartera del Tesoro.

Se priorizan municipios de 10 departamentos

Como parte de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), durante la primera reunión extraordinaria desarrollada ayer, informó de los diez departamentos priorizados para dicha iniciativa del Ejecutivo.

Estos lugares son: Alta Verapaz, con 12 municipios; Chiquimula con 5, Huehuetenango con 27, Quiché con 18, Sololá con 13, Totonicapán con 8, Chimaltenango con 7, San Marcos con 11, Jalapa con 3 y Quetzaltenango con 9.

“Es importante llegar al nivel de las comunidades y hacer un mapeo de los líderes y lideresas, para que la Cruzada por la Nutrición llegue a los departamentos”, dijo Maritza Méndez de Oliva, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).