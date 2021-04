Designan a nuevos representantes ante el Sinasan

Presidente entrega 13 módulos en escuelas afectadas por Eta e Iota, en Alta Verapaz.

El presidente Alejandro Giammattei participó ayer, junto a las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en la entrega de 13 módulos de enseñanza en igual número de establecimientos de Alta Verapaz, que fueron afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las aulas, que forman parte del Plan Nacional de Atención a la Infraestructura, requirieron una inversión de Q2.4 millones y beneficiarán a 2 mil 429 estudiantes de dicho departamento. El equipamiento fue hecho por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

De manera simbólica, el proyecto se entregó en las aldeas Chaj- macán y Chitocán I, en Cobán. En el primer poblado, el mandatario subrayó durante su discurso que para su administración “es muy importante llevar la educación hasta el último rincón” del país.

“Al día de hoy llevamos 86 de las escuelas destruidas ya totalmente levantadas, y nos hacen faltan algunas” y “esperamos pronto vacunar a todos los maestros”, porque “vamos a abrir las clases. Eso ya está próximo”, agregó.

2

escuelas, en igual número de aldeas de Cobán, visitó ayer el jefe de Estado.

Agradeció el apoyo de Unicef a la educación de la niñez guatemalteca, y dijo que la ayuda se da “porque han visto la transparencia en el uso de los recursos y en la forma en que se están” utilizando.

Mientras, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, señaló que “la educación se ha privilegiado” en la administración del presidente Giammattei y agradeció el “esfuerzo realizado” por los docentes, para continuar con la educación de la niñez durante la pandemia del coronavirus.

“Sin su liderazgo, no hubiera sido posible llegar a las comunidades más lejanas. Todos asumimos ese desafío con mucha responsabilidad, pero creo que en el sector Educación lo hicimos con mucho amor”, remarcó Ruiz.

El jefe de Estado y la ministra de Educación, Claudia Ruiz, inauguraron de manera simbólica los módulos.

Foto: Mariano Macz/DCA

Compromiso

En la segunda actividad, llevada a cabo en la aldea Chitocán I, el jefe de Estado enfatizó que la alimentación escolar no dejó de llegar el año pasado a los estudiantes, a pesar de la pandemia del Covid-19, y que en 2021 no será la

excepción.

“Ese fue un logro sin precedentes, no lo hubiéramos podido lograr, si no fuera por el concurso de los maestros y de las Organizaciones de Padres de Familia. En muchos casos, si el niño no llegaba por la comida, llegaban a la casa a

entregársela”, aseguró.

En lo que va del año, el Mineduc ha entregado Q755 millones en Alimentación Escolar para 2.5 millones de estudiantes. Además, ha invertido Q134.2 millones en útiles escolares, Q23.6 millones en Valija Didáctica y Q76.3 millones para la gratuidad de la educación.

El jefe de Estado también indicó que la próxima semana autoridades de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado visitarán las dos aldeas para evaluar las condiciones de los dos centros educativos.

Construcción

El mandatario anunció que está por empezar la construcción de las viviendas que fueron destruidas o dañadas por las depresiones tropicales Eta e Iota. “La semana entrante, tendremos una reunión con los alcaldes y gobernadores de los departamentos y municipios afectados”, aseguró.