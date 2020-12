Denis Villeneuve se une a Christopher Nolan contra Warner Bros.

La cantautora Taylor Swift anunció la publicación de otro disco sorpresa, que hoy ve la luz bajo el título de Evermore. Según sus palabras, la placa es “una hermana” de su aplaudido último álbum en el mercado, Folklore, en el que tomó un nuevo estilo más sobrio y alternativo.

“Desde que tenía 13 años, me ha entusiasmado la idea de cumplir 31, porque es mi número de la suerte al revés. Por esa razón, quería sorprenderlos con esto”, señaló Swift en uno de los mensajes publicados en Twitter, en el que además agradeció el apoyo de sus seguidores.

Swift desgranó muchos detalles del que será su noveno disco de estudio, como que para su realización contó con la colaboración de las hermanas Haim (en un corte llamado No body, no crime), de The National (Coney Island) y de Bon Iver (Evermore). Serán en total 15 canciones en la edición estándar pero, además, la edición física deluxe incorporará otros dos temas: Right where you left me e It’s time to go. EFE