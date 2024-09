Demandan por U$100 millones a dueños de buque que colapsó puente de Baltimore

EFE

En la primera vez que se dirige a ella directamente en casi cuatro años, Dominique Pelicot reconoció este miércoles que traicionó a su mujer, Gisèle, a quien drogó con somníferos durante casi una década para violarla y ofrecerla a más de 50 hombres para que también la violaran.

«Desgraciadamente, mis últimos diez años han sido una catástrofe. La quise mal, no la respeté y la traicioné. Repito, nunca he tocado a nadie más de mi familia, ni a mis hijos, nietos», declaró Dominique en la mediática audiencia celebrada en el Tribunal Penal de Vaucluse de Aviñón (sur de Francia).

Dominique, dirigiéndose a la que fue su mujer durante 50 años, agradeció a sus hijos por haber cuidado de Gisèle tras su detención en septiembre de 2020.

«Agradezco a mis hijos que hayan cuidado de ti cuando me encarcelaron», dijo el septuagenario, ante la mirada indiferente de su exmujer, quien respondió a las justificaciones de su antiguo marido sobre el por qué de las violaciones.

«Todos hemos tenido traumas en nuestra infancia, yo misma los he sufrido y no por eso me he convertido en una criminal. Después, tomamos nuestras propias decisiones», manifestó Gisèle.