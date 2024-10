Definen ruta para combatir delitos transnacionales

Como una Corte Suprema de Justicia (CSJ) equilibrada y un proceso de elección transparente y democrático calificaron ayer diputados la designación de los 13 nuevos magistrados titulares de la alta instancia judicial, que tomarán posesión el 13 de octubre, para el período 2024-2029.

“Es una Corte balanceada, no es perfecta, pero no es totalmente mala. Fueron votados por la mayor parte de todas las bancadas y eso significa que no hay una aplanadora en el Legislativo, sino más bien un consenso de regresar la justicia al lugar que le corresponde”, afirmó Laura Marroquín, parlamentaria electa por Semilla.

Raúl Barrera, legisladora oficialista, comentó en sus redes sociales que el jefe de bancada, Samuel Pérez, lideró una negociación feroz para elegir una Corte aceptable, que detenga la persecución política. “El resultado no es óptimo y no podía serlo, pero es distinto a lo que hay”, remarcó.

Luego de la elección, Barrera dijo en el Palacio Legislativo, sin mencionar nombres, que la mayoría de los magistrados electos tiene el beneficio de la duda, con excepción de dos o tres. “Sí hay

varios magistrados con un buen perfil que pueden oxigenar el

sistema de justicia”, afirmó a los medios de comunicación.

Nery Ramos, presidente de ese organismo del Estado, aseguró que la renovación de los magistrados fue un proceso abierto, transparente, democrático y representativo de ese Organismo de Estado. “Guatemala merece paz, estabilidad, gobernabilidad y una

buena gobernanza”, indicó en sus redes sociales.

El Parlamento se declaró en sesión permanente y convocó a una nueva sesión el próximo martes, a las 10:00 horas, para elegir a los integrantes de las Cortes de Apelaciones.

Llamado del Gobierno

El mandatario Bernardo Arévalo indicó en su cuenta de X que cada diputado debe asumir la responsabilidad de su voto. “En las manos de la nueva CSJ está cumplir con el compromiso que el pueblo de Guatemala exige: recuperar la confianza en la justicia, respeto a los derechos humanos y el combate frontal contra la impunidad”, remarcó el jefe de Estado.

Agregó que “más allá de especulaciones, necesitamos ver su vocación por la justicia en hechos concretos. Nunca más Cortes que no estén al servicio de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de un mejor futuro”.

Compromiso

Luego de ser juramentados los nuevos magistrados de la CSJ, nombraron a Carlos Lucero para dar declaraciones a la prensa, en nombre de ellos.

“Fue un proceso democrático, se buscaron los consensos correspondientes para que tengan una institución apegada a derecho, buscando el equilibrio, justicia y equidad”, afirmó Lucero durante una conferencia de prensa.

Luego comentó que sus colegas están comprometidos a ofrecer una justicia pronta, cumplida y a buscar el equilibrio entre los poderes del Estado, para que la justicia ya no tenga ese cuestionamiento “de que va para acá y allá, sino que todos estamos satisfechos”.

Habla sociedad civil

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, consideró que, en términos generales, el mayor peso en la integración de la nueva Corte se lo llevan aspirantes grises. Sin embargo, manifestó que les

daban la oportunidad de demostrar su compromiso con una justicia independiente.

“Siempre les damos el beneficio de la duda a todos los magistrados que asumen, porque hemos tenido muchos casos en donde hay personas que han llegado por tener cercanía con políticos o con

algunos operadores y luego marcan una notoria diferencia o distancia con estos personajes que los ayudaron, y su quehacer se ha marcado por tener un buen desempeño”, agregó Fuentes.

Destacó varios hechos del proceso que consideró positivos. Entre estos, que el Congreso haya hecho la convocatoria y elección en el tiempo que corresponde, que varios de los electos han tenido una carrera dentro del Organismo Judicial y carecen de señalamientos serios, así como la inclusión de varias mujeres (cinco), entre otros.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, indicó que “evidentemente la conformación de la Corte no va a satisfacer todas las expectativas, porque hay corrientes de opinión, en la sociedad guatemalteca, totalmente contrapuestas”.

“En este caso, lo que resaltaría es que si bien no se llenan todas las expectativas de un cambio absoluto, y en la corriente política que imperaba en ella desde 2014, sí hay una importante depuración de magistrados muy cuestionados que han hecho mucho daño al país, que fueron realmente depurados en la comisión de postulación”, añadió.

Ibarra consideró que el Legislativo debió haberle dado seguimiento a esa depuración, “pero los acuerdos no fueron suficientes y lograron colarse, por lo menos, tres profesionales” cuestionados.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), escribió en sus redes sociales que “nueve de los 13 magistrados electos ya estaban negociados en los listados conocidos en el caso Comisiones Paralelas 2020. La pregunta es si algo cambió en cuatro años, si cumplirán el juramento a la Constitución y la ley…”.

Bajo la lupa nacional e internacional

El proceso de elección de magistrados a las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA) ha estado bajo la lupa de la comunidad nacional e internacional, que desde el principio instaron a las comisiones de postulación a designar candidatos probos e hicieron un llamado al Congreso de la República a elegir profesionales independientes y comprometidos con la nación.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una de las entidades que ha manifestado su preocupación, debido al deterioro que vive el sistema judicial, “reflejado en los casos de persecución política contra periodistas, fiscales y activistas”. De acuerdo con este foro regional, al que se le han sumado organizaciones como Impunity Watch o Human Rights Watch (HRW), este proceso es vital para “el rescate del sistema de justicia de Guatemala”.

Entre 2014 y 2019 se llevaron a cabo investigaciones sobre el amaño en las elecciones de Cortes, por medio de la intervención de operadores políticos como exministros y candidatos presidenciales, quienes buscaban colocar a sus allegados en estos puestos.

Luego de la elección de ayer de magistrados a la CSJ en el Congreso, corresponde hacer lo mismo con quienes estarán a cargo de las CA, para lo cual el Legislativo se declaró en sesión permanente y fijó el próximo martes para comenzar a designar a estos jueces.