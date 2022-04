Decomisan 536 metros cúbicos de producto forestal

El Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil (Conacmi) firmaron un convenio de coordinación interinstitucional, para continuar con el trabajo conjunto y facilitar el registro ciudadano de todos los niños y jóvenes que no han sido inscritos y forman parte del subregistro del 10 por ciento de la población que no está matriculada en la primera entidad citada.

3 mil es la meta de inscripción para 2022.

Para 2021, la labor de ambas instancias abrió la posibilidad de que más de 2600 menores fueran inscritos y, para este año, la meta es llegar a 3 mil, indicó el representante legal de Conacmi, Haroldo Oquendo, quien añadió sobre la necesidad de contar con la partida de nacimiento y el Código Único de Identificación (CUI), un derecho fundamental de la niñez. Oquendo explicó que los niños que no cuentan con un registro prácticamente no existen, porque no tienen nombre ni apellido, no tienen una nacionalidad y tampoco acceso a gozar de derechos como la salud y la educación, entro otros.

La población que pertenece al subregistro, en su mayoría, es atendida por comadronas en el interior del país.

Los departamentos priorizados con las campañas de registro son Quiché, Totonicapán, Jalapa, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Petén. En esos lugares, las autoridades de ambas instituciones empezarán el acercamiento con los alcaldes y autoridades locales para realizar las jornadas de registro.