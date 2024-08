“Debieran, después de tanto tiempo, tener un caso cerrado”

Los cuestionamientos a los comicios y su judicialización debilitan la democracia y desmotivan a los ciudadanos a participar, ya sea como candidatos o apoyando el proceso, asegura Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante entrevista con el Diario de Centro América (DCA).

También, afirma que los únicos que pueden decir a quiénes quieren como autoridades son los guatemaltecos, por medio del voto.

“Hemos estado pisando el piso de los problemas y conflictos electorales; este es el momento en que la clase política tenga madurez y podamos sentarnos a platicar y resolverlo, pero que haya buena voluntad”.

¿Cómo ve la persistencia de cuestionar las elecciones generales?

Cuando veo, podríamos decir, una narrativa o verdades alternativas, se va generando desconfianza del voto ciudadano. La elección de 2015, que llevó al Gobierno al expresidente Jimmy Morales, igual está cuestionada y no digamos la del exmandatario Alejandro Giammattei; por este último caso estuvieron presos el director y subdirector de informática.

¿Por qué las investigaciones no llegaron a los niveles de las de ahora?

No sabría decirle, porque es un tema puramente del ente encargado de la persecución penal; pero hace más o menos dos meses fue a audiencia el señor exdirector de informática, quien estaba en la elección de 2019.

¿Qué es lo que se cuestiona en el caso de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei?

Solo recuerdo que en el caso del señor Jimmy Morales se pidieron las revisiones correspondientes. Ahora, con el expresidente Giammattei hubo un cuestionamiento al sistema informático.

¿Cómo ve que en este proceso se hayan secuestrado las actas y llevado el padrón electoral con datos sensibles?

Lo que sostengo es que todos somos guardianes y custodios de la democracia. A veces los abruptos o cualquier abuso pueden mandar un mal mensaje a la población, un mensaje errado y podemos, de alguna manera, crear un desincentivo al ciudadano para ya no participar.

También, para que en el evento electoral 2027 los ciudadanos no quieran formar parte de las Juntas Receptoras de Votos, ni de las juntas Electorales Municipales y Departamentales, por temor de que luego puedan tener un proceso penal.

Además, puede provocar que un ciudadano, que llene los requisitos, diga no, yo no quiero ser candidato, no quiero participar en política, porque luego me puedo ir preso.

Archivo/Danilo Ramírez

“No hay posibilidad alguna de poder traerse las elecciones o los resultados, ya ellos (Bernardo Arévalo y Karin Herrera) tomaron posesión y tiene que respetarse su período constitucional”.

Usted ve válido que se investigue este tema, pero ¿es permitido que se lleven el padrón, con datos sensibles, y decomisen las actas?

Ellos han tenido acceso a toda la información. El TSE no les ha negado absolutamente nada. Esperaríamos que, por el bien del país, empecemos con una paz. Hemos estado pisando el piso de los problemas y conflictos electorales, este es el momento en que la clase política tenga madurez y podamos sentarnos a platicar y resolverlo, pero que haya buena

voluntad.

¿Es la primera vez que se cuestiona la conformación de un partido político por firmas?

No. Recordémonos que también han tenido denuncias la Unidad Nacional de la Esperanza y el partido Vamos. Los han tenido varias instituciones a través de la historia, pero en este caso lo que hemos visto es que hay una recurrencia más a una organización.

¿Cómo explicar que, si no es la primera vez y hay antecedentes, en esta ocasión haya escalado tanto el proceso de investigación?

Hay líneas de investigación que yo no conozco; entonces, no me gustaría dar una opinión errada.

¿No le parece raro que, si ha habido otras veces, ahora haya un interés…?

Si hay algo que ellos consideren que contradice una norma penal, hay que encuadrarlo y determinarlo, pero debieran, a estas alturas, después de tanto tiempo, tener un caso cerrado.

¿Puede un fallo, si es que lo hubo, en el proceso de inscripción de un partido botar las elecciones?

Los únicos que pueden decidir a quiénes quieren como autoridades son los ciudadanos y los que legitiman quién ganó, o quién no obtuvo la confianza de la voluntad popular son quienes cuentan los sufragios: las juntas receptoras de votos. Y lo certifican las juntas Electorales Municipales y Departamentales.

Nosotros recibimos los resultados como Pleno de magistrados; o sea, yo no creo que exista posibilidad alguna que, a través de un tema judicial, pueda botarse una elección.

¿Cómo afecta que estén separados los cuatro magistrados titulares;

qué decisiones son las más difíciles de tomar?

Quiero, por favor, que sea muy profesional en decir esto: los suplentes han cumplido con la institución, pero es normal que después de un proceso tan cuestionado, con magistrados titulares que están en los tribunales, ni yo, que me he quedado de titular, ni mis compañeros suplentes vamos a querer una transformación o ver programas para mejorar el Tribunal a largo plazo, porque nos pueden armar otros procesos penales. Yo llevo 37 y no quiero más.

Hoy vino una persona y me dijo: “No quiero tomar la dirección mientras la encargada se va de vacaciones, porque hay muchas cosas que ha pedido el Ministerio Público y no quiero firmar”. La gente tiene miedo.

Hay una percepción de una supuesta colusión entre el Ministerio Público, jueces y algunos magistrados de justicia para traerse abajo el proceso electoral, ¿cómo ve usted esto?

Como son narrativas, tengo que ser respetuosa de la averiguación de la verdad y no me gustaría opinar al respecto, pero considero que no hay posibilidad alguna de poder traerse las elecciones o los resultados, ya ellos (el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera) tomaron posesión y tiene que respetarse su período constitucional; ellos tienen, sí o sí, que entregar en 2028.

“Los únicos que pueden decidir a quiénes quieren como autoridades son los ciudadanos y los que legitiman quién ganó, o quién no obtuvo la confianza de la voluntad popular son los que cuentan los sufragios”.

¿Qué lecciones aprendidas deja este proceso electoral para el país y para usted?

En el país: dolor, tristeza y un llamado a los partidos políticos; a los que tienen cargos públicos, que nosotros construimos una gran nación o nosotros creamos odio y tristeza.

Que somos llamados a amar, respetar y servir a esta nación y que cada decisión que tomamos en los cargos públicos nos va a afectar, o beneficiar, como familia y país. Como funcionarios, tenemos un límite y este lo marca la ley; de ahí no nos podemos pasar.

La lección aprendida para mi vida es que en política no existe nada escrito. No podemos responsabilizar solo a una institución, porque todos tuvimos que haber hecho algo para llegar hasta este momento tan difícil; pero de la misma manera, ahora todos podemos hacer algo para revertir esto y convertirnos en un ejemplo de tolerancia, amor, respeto y construcción de democracia.

¿Qué condiciones mínimas esperaría para las próximas elecciones?

Que haya terminado la crisis institucional. Si no hay ese fortalecimiento del TSE tendremos una elección peor de la que hemos visto ahora.

Si no vemos una madurez en los partidos políticos y no logramos dar esa confianza ciudadana institucional, los partidos políticos a sus afiliados y a los ciudadanos a nominarse para servir a su país, no sé cuánto tiempo dure la democracia.

Acoso incesante

Claramente, el MP ha manifestado su intención de anular las elecciones presidenciales de 2023, cuyos resultados favorecieron al binomio de los hoy Presidente y Vicemandataria de la República. Aquí, algunos puntos críticos de la persecución.

• 12 y 13 de septiembre de 2023

La FECI incursiona en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde abre cajas que contenían votos de los comicios del 25 de junio del año anterior.

• 30 de septiembre de 2023

El MP secuestra las actas originales números 4 (consigna la cantidad de votos que obtuvieron los partidos políticos) y 8 (detalla los sufragios recibidos en los departamentos). El TSE advirtió que ello constituye una violación al sistema democrático.

• 8 de diciembre de 2023

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, en conferencia de prensa afirma que, debido a supuestas irregularidades en actas de votaciones, debería anularse el proceso electoral.

• 20 de julio de 2024

La institución que dirige Consuelo Porras se lleva el padrón electoral que estaba bajo resguardo del TSE.

• 24 de julio de 2024

Se denuncia que integrantes de las juntas receptoras de votos son indagados por el MP.