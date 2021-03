De la multiplicidad desconcertante a la unidad arquitectónica

Los cómics son un excelente vehículo para la educación. Han sido reconocidos por varios pedagogos por su eficacia en el aula, años después de que Will Eisner produjera cómics instructivos para el Ejército, protagonizados por el atolondrado personaje Joe Dope. Aparentemente, al combinar texto e imágenes, los cómics estimulan más el cerebro que el texto por si solo; requieren reconocimiento de objetos, comprensión de la narrativa visual y del área visual de la forma de la palabra.

En virtud de ser una gran herramienta de enseñanza, los cómics también son una fantástica herramienta para la mentira, y el medio es un sistema de transmisión ideal para las ideas propagandísticas. Esa es una capacidad que se multiplica por mil, una vez que agregas superhéroes, mitos modernos y el bien derrotando perpetuamente al mal. Los cómics estadounidenses se inspiraron en los conceptos presentados décadas antes por la caricatura política y los aprovecharon ampliamente, durante y justo después de la II Guerra Mundial, con personajes como Captain America, Miss Patriot, Blue Eagle, Spirit of ‘76 y The Shield, entre muchos otros. Hasta la mascota de EE. UU., Uncle Sam, fue reinventado como un superhéroe, apareciendo por primera vez en las páginas de National Comics #1 (1940).



Los cómics de superhéroes y combate estadounidenses inculcaron un sentido de orgullo patriótico e intervencionismo global, entre una generación que fue precedida por acérrimos aislacionistas. Con colores brillantes y una moral en blanco y negro, los cómics distorsionaron y simplificaron las verdades fundamentales sobre el enemigo, para influir en los corazones y las mentes de todos los estadounidenses que pasaban por un puesto de periódicos.

Con el tiempo, los superhéroes occidentales, en su mayor parte, han dejado atrás los días del patrioterismo rabioso. Nunca se habla de los cómics de propaganda estadounidense, sin notas de vergüenza y confesiones de la crudeza y el racismo que pensamos haber dejado atrás.

Aunque es poco probable que volvamos a ver un repunte en los cómics de propaganda estadounidenses, a los niveles que alcanzaron durante la II Guerra Mundial, esto no quiere decir que hayan dejado de existir. Después de todo, los cómics siguen siendo un sistema de transmisión propagandística muy eficiente, y es por eso que se han producido títulos de distribución limitada para conflictos como la Guerra de Corea (Korea my Home, 1950) y la Revolución en Nicaragua (The Freedom Fighter’s Manual, 1985). Estas publicaciones también se han usado para relaciones públicas, como Manga CVN 73 (2008), un cómic para educar a la población japonesa sobre el portaaviones USS George Washington.