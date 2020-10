Danna Paola se une a la fiebre del reencuentro de RBD

Coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación del tercer álbum de estudio de Led Zeppelin, III, Warner Music reeditará el próximo 15 de enero la versión japonesa de Inmigrant Song, el único sencillo que surgió de ese histórico trabajo.

Aquel tema de inspiración nórdica que nació del concierto ofrecido en Reikiavik (Islandia) en junio de 1970 volverá al mercado en formato físico en una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas que incluirá como cara B el tema Hey, Hey What Can I Do, según ha informado la discográfica.

El tema se convirtió en uno de los grandes clásicos de la banda y es, de hecho, la segunda canción más reproducida del grupo en plataformas de streaming, en parte por su inclusión en bandas sonoras recientes como la de la película Thor: Ragnarok.

No menos importante fue el álbum en el que se incluyó, el citado III, que vendió 13 millones de copias en todo el mundo y en el que el sonido de Led Zeppelin abrió su abanico a un enfoque más acústico y folk en canciones como That’s The Way, Tangerine y Bron-Y-Aur-Stomp.

Compuesto en Bron-Yr-Aur, una cabaña galesa del siglo XVIII sin agua ni electricidad, se grabó posteriormente en los Olympic Studios de Londres con el ingeniero Andy Johns y llegó a la calle con una original portada diseñada por Jimmy Page y el artista Zacron con la que el comprador podía establecer una experiencia visual interactiva.

*EFE