Danilo: “Somos favoritos, pero Francia y Argentina también”

Fotos: EFE

El seleccionador argentino de futbol, Lionel Scaloni, aseguró este día que los Mundiales los ganan los “equipos cautos”, aquellos que saben “cuándo atacar y cuándo defender”.

“Este campeonato es para los equipos inteligentes, prudentes, que saben cuándo atacar y cuándo defender. Raramente gana un equipo que avasalla, que está constantemente en campo contrario. La lucidez forma parte del futbol y tendremos que adaptarnos para saber lo que nos conviene”, señaló Scaloni en rueda de prensa, en Emiratos Árabes.

Una filosofía de juego que el preparador albiceleste tratará de aplicar en el encuentro amistoso que el conjunto argentino disputará este miércoles con Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi.

“Hasta anoche (lunes) no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Durante la práctica de hoy definiremos el equipo para el partido de mañana, pero no tomaremos ningún riesgo, los que jueguen deben tener garantías en lo físico”, indicó Scaloni.

El entrenador argentino se refirió, en este sentido, a la lista de 26 jugadores con los que afrontará el Mundial de Catar 2022 que arrancará el próximo domingo y de la que se quedaron fuera, entre otros, el centrocampista Giovani Lo Celso, por lesión, y el delantero Ángel Correa, por decisión técnica.

No obstante, el seleccionador argentino no dudó en calificar de “sueño” la posibilidad de dirigir al conjunto albiceleste en la fase final de una Copa del Mundo.