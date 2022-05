Dan caluroso recibimiento a madres migrantes

Todas las culturas han experimentado admiración, respeto y veneración ante la maternidad, que es la forma en que la vida se prolonga, tanto en el mundo natural como en la sociedad.

El Día de la Madre se celebra en todo el mundo, pero en diferentes fechas. En Guatemala se celebra el 10 de mayo, de acuerdo con el Decreto 1794, aprobado por el Congreso de la República el 1 de octubre de 1968.

La parte considerativa del Decreto reconoce que “la madre es el fundamento de la familia y de ella parten los principios morales y las normas espirituales que rigen en los pueblos civilizados”.

El objetivo es reconocer la importancia del papel que la madre desempeña en el desarrollo de los futuros ciudadanos y en la preservación de la cultura.

En la siguiente entrevista, Julissa Flores, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas del sector Manufacturas de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y madre de dos niños varones, se refiere a la importancia de la maternidad.

¿Qué significa la maternidad?

Somos afortunadas. El proceso de llevar a un ser humano dentro de nosotras es increíble. Además de ser un privilegio, ser madre es una responsabilidad que las mujeres iniciamos desde el día en que concebimos a nuestros hijos, cuidar de ellos y cuidar de nosotros, para que ellos estén bien. Este privilegio viene lleno de la dicha de recibir besos y abrazos por montón, y la responsabilidad de criar a seres humanos que sean eso, “seres humanos” que sean libres pero que, en el ejercicio de su libertad, respeten a sus semejantes. Mis hijos son regalos de Dios, que me han hecho una mejor persona.

La madre es fuerte y valiente…

Las madres nos transformamos por nuestros hijos, damos todo por ellos y, a la vez, quisiéramos que el mundo fuera noble y benevolente con ellos. Pero, conscientes de que vivimos en una realidad que no siempre es justa, debemos no solo ser fuertes y valientes, sino también hacer con nuestro amor y confianza que nuestros hijos sean personas fuertes y valientes, que no tengan miedo a ir en pos de lo que desean, que se arriesguen y que disfruten del proceso.

Las mamás juegan un papel fundamental en la enducación de los hijos…

Como madres, talvez nuestra principal función es criar a nuestros hijos de tal forma que lleguen a ser adultos responsables, justos y nobles. Nuestras palabras o forma de amarlos influye mucho en su actuar. Los niños son como un banco emocional, todo lo que las madres depositamos en ellos es lo que ellos van a tener para dar al mundo. Cada palabra de amor, cada minuto de calidad invertido en ellos y cada corrección a tiempo es importante para su futuro.

¿Cuál es el desafío más difícil para una mujer, en su calidad de madre?

Uno de los principales desafíos para una mujer como profesional es tener tiempo de calidad para sus hijos. Mantener el vínculo y encontrar su felicidad primero. Las mamás felices crían niños felices.

¿Qué tarea es más gratificante para una mamá?

En mi caso, que mis hijos sean buenas personas y que hagan lo que los haga felices. Verlos sonreír es un regalo para mí. Feliz Día de la Madre a todas las mamás de Centroamérica, y principalmente a mi mami, que gracias a su esfuerzo al educarme hizo de mí la profesional que hoy soy.