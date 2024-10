Daddy Yankee en una ‘docuserie’ sobre el reguetón con Karol G y Bad Bunny

EFE

-El reguetonero puertoriqueño Daddy Yankee y la plataforma audiovisual estadounidense Peacock han presentado una ‘docuserie’ sobre el reguetón en la que participarán otros afamados músicos de este estilo como Karol G, Bad Bunny o Ivy Queen, informó la revista Variety.

«Reggaeton: The Sound that Conquered the World» (Reguetón: el sonido que conquistó el mundo) será estrenada el 3 de octubre en la citada plataforma y analizará los orígenes del género con comentarios de algunas de sus mayores estrellas y con Yankee como productor ejecutivo, según el medio estadounidense.

La ‘docuserie’ de cuatro capítulos cuenta con comentarios de Bad Bunny, Ivy Queen, J Balvin, Karol G y otros cantantes representativos de este género, y está dirigida por Omar Acosta, realizador puertorriqueño que ha sido nominado cuatro veces al premio Emmy y es más conocido por crear el documental de hip-hop ‘Mixtape’, agrega la revista.

El documental explora la evolución del género desde sus inicios en Puerto Rico hasta su estatus actual como un éxito cultural y comercial en la industria musical global.

Además de este proyecto audiovisual, Daddy Yankee anunció recientemente que lanzará en abril de 2025 su primer libro, ‘ReaDY! El Poder de Cambiar Tu Historia’, en el que contará «muchas» experiencias personales, testimonios de vida y lecciones que ha «aprendido» en su caminar terrenal.