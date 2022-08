Daddy Yankee dirá adiós a los guatemaltecos 

Alejandro Alonzo https://www.facebook.com/elcomicbuquero

Foto: Cortesía Arte de Bilquis Evely

Hace unos días, Netflix estrenó su nueva serie The Sandman, protagonizada por Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Vivienne Acheampong y Patton Oswalt. La producción está basada en la historieta homónima escrita por Neil Gaiman, publicada por DC Comics desde enero de 1989 hasta marzo de 1996 y que es, sin duda, uno de los títulos más importantes de la historia del cómic.

La serie original se publicó en 75 números. The Sandman contó con el trabajo de varios dibujantes como Sam Kieth, Mike Dringenberg, Jill Thompson, Shawn McManus, Marc Hempel, Bryan Talbot y Michael Zulli, con letras de Todd Klein y portadas de Dave McKean. Durante un tiempo fue el título principal de la línea Vertigo, pero desde 2020 se han producido reproducciones bajo el sello Black Label de DC.

El personaje principal de The Sandman es Dream (Sueño), también conocido como Morpheus y otros nombres, que es uno de los siete Endless (Eternos). Los otros son: Destiny (Destino), Death (Muerte), Desire (Deseo), Despair (Desesperación), Delirium (Delirio) y Destruction (Destrucción). La serie es famosa por el uso característico de Gaiman de la personificación antropomórfica de varias entidades metafísicas, al tiempo que combina la mitología y la historia en su escenario de terror dentro del Universo DC.

The Sandman habla sobre la importancia de los sueños y la esperanza en la vida diaria.

The Sandman es una historia sobre historias y cómo Morfeo, el Señor de los Sueños, es capturado y posteriormente aprende que a veces el cambio es inevitable. La serie se concibió inicialmente como un cómic de terror con elementos mágicos. Con el tiempo, esto dio paso a una historia más mitológica y metatextual, así como una menor interacción con el universo principal de DC.

Sin embargo, la trama puede ser menos importante que los personajes extravagantes, los giros extraños y ocasionales momentos escalofriantes o sorprendentes que marcan la serie.

Aclamada por la crítica, The Sandman fue una de las primeras novelas gráficas en estar en la lista de los más vendidos del New York Times, junto con Maus, Watchmen y The Dark Knight Returns. Fue una de las cinco novelas gráficas que llegaron a las “100 mejores lecturas de 1983 a 2008” de Entertainment Weekly, ubicándose en el puesto 46. El escritor Norman Mailer describió la serie como “una tira cómica para intelectuales”.

La serie ha ejercido una influencia considerable sobre el género de fantasía y el medio de la novela gráfica desde su publicación y, a menudo, se la considera una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos.