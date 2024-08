Curso en línea sobre la historia de las instituciones religiosas

Spider-Man es uno de los personajes de historieta más famosos de la historia. La mayoría ha visto, por lo menos, una de sus películas. Sin embargo, aún quedan algunos datos desconocidos para sus fanáticos.

Antes de Sam Raimi

Oficialmente, la primera producción cinematográfica fue The Amazing Spider-Man, de 1977, que se transmitió para la televisión, protagonizada por Nicholas Hammond y dirigida por E.W. Swackhamer.

Leo DiCaprio

Antes de que Tobey Maguire fuera elegido para encarnar a Peter Parker en el primer filme dirigida por Sam Raimi, hubo otros actores considerados; uno de los más llamativos fue Leo DiCaprio.

Después de la tragedia

Para la primera cinta, se realizó un tráiler en donde un helicóptero con criminales quedaba atrapado en una gran tela de araña tejida entre las Torres Gemelas. Tanto el avance como el cartel promocional fueron retirados a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, por respeto a las víctimas.

Marido y mujer

En Spider-Man: Homecoming, Peter recibe de Tony Stark un traje con un programa de inteligencia artificial integrado llamado Karen, la cual cumple una función muy similar a Jarvis, la inteligencia artificial de los trajes de Iron-Man. Lo curioso es que la voz de Karen es la de Jennifer Connelly, mientras que Jarvis es interpretado por Paul Bettany, quienes son esposos en la vida real.

Taquilleras como pocas

Por ahora, desde la primera película con Tobey McGuire, hasta la última de Tom Holland, se han hecho ocho filmes, más dos películas animadas (Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse). En total, han recaudado más de 8 millardos de dólares.