Cumplen 19 años de atender a migrantes menores que viajan no acompañados

La Primera Dama de la Nación, Lucrecia Peinado y la Secretaria de Obras Sociales de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP-, Dra. Zulma Calderón, participaron en la presentación de los resultados del Registro de Personas con Discapacidad de Camotán.

El registro se llevó a cabo los días 13 de junio y 7 de julio del presente año con el objetivo de proporcionar datos precisos para el monitoreo y evaluación de las medidas adoptadas en beneficio de esta población vulnerable.

Datos Clave del Registro

• Número de Personas con Discapacidad: 713

o Hombres: 54%

o Mujeres: 46%

• Dificultades Comunes: Movilización y comunicación.

El informe revela la urgente necesidad de mejorar el acceso a servicios básicos para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. En particular, se destacó que:

• 88% de las viviendas no cuentan con servicios de saneamiento adecuados.

• 98% de las viviendas no tienen conexión de agua dentro del hogar.

En el ámbito educativo, solo el 33% de las personas con discapacidad entre 5 y 29 años están actualmente escolarizadas, lo que indica barreras persistentes en el acceso a la educación.

Iniciativas y Avances

El registro también mostró que el actual programa municipal de auto ahorro, enfocado en mujeres, incluye a mujeres con discapacidad. Este programa ha contribuido a reducir la brecha de exclusión económica, evidenciando el impacto positivo de las intervenciones con un enfoque inclusivo.

El alcalde municipal, Noé Rolando Guerra Guerra, resaltó la relevancia de este registro como una herramienta esencial para garantizar que las personas con discapacidad en Camotán reciban el apoyo necesario. «Este es un paso fundamental para reducir las brechas y asegurar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de nuestro municipio», expresó.