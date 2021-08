Cuentos en red

Una excesiva cantidad de datos que guardo en mi memoria acerca de actores, modelos y músicos, ojalá hubieran sido extraídos de libros biográficos o documentales. La verdad, esta información la absorbí de un programa de televisión que se dedicaba a relatar los ascensos y, sobre todo, las caídas de las estrellas del espectáculo.

Me refiero a E! True Hollywood Story, una serie que comenzó a transmitirse a finales de los noventa y que relata, en voces de amigos y conocidos, la vida de un artista.

No importaba si hablaban del gigante Michael Jackson o de su olvidada hermana La Toya, el ritmo dramático era intenso. Informaban de situaciones que no cualquier otra serie biográfica tenía el valor de hacerlo. En otras palabras, el chambre era de calidad top.

Esta serie está tan arraigada a mi inconsciente que, por ejemplo, cuando vi Selena en Netflix, hubo pasajes de la historia que los recordaba diferentes, como los aprendí en E! True Hollywood Story.

Inolvidables son las tomas que me presentaron de la policía llevando a Johnny Depp y Wynona Ryder, enchachados, a una radiopatrulla; así como enterarme del amor del elenco de Sex in the City frente a la pantalla y el odio cuando los reflectores se apagaban.

Con estos episodios biográficos conocí de cerca (antes de la llegada de Youtube) las vertiginosas vidas y carreras de personalidades como Shannen Doherty, Chris Farley, Michael J. Fox, David Hasselhoff, Joey Heatherton, Dana Plato, Tara Reid, Steven Seagal y Pee-Wee Herman.

Y como buena noticia para los amantes de los rumores estelares, el lunes 9 de agosto a las 10:50 p.m., se estrenará la nueva temporada de E! True Hollywood Story.

Uno de los episodios que más espero es acerca de uno de mis actores favoritos, el estadounidense Brad Pitt. Seguramente hablarán de su extraña unión con Angelina Jolie (sabremos si en verdad Maléfica lo embrujó), y sus problemas con el alcoholismo.

Otro tema que me interesa es el de las misteriosas muertes de Brittany Murphy y Whitney Houston. A cuentagotas me he enterado de algunos datos, pero al final, como diría cualquier aspirante a filósofo: “Solo sé que no sé nada”.

También se hablará de Victoria’s Secret y de cómo redefinieron el estándar de belleza para toda una generación. “Cada vez que veo a una modelo de Victoria’s Secret me deprimo, porque me recuerda que estoy gorda”, me expresó una amiga. Le respondí que tenía dos opciones para combatir su depresión: hacer ejercicio como bestia y comer nueces y lechuga durante el resto de su vida, o borrar de sus redes a Adriana Lima y Alessandra Ambrosio. Ella solamente sonrió y terminó su hamburguesa.

Es un buen momento para volver a ver E! True Hollywood Story y darnos un chapuzón en la piscina de la habladuría de Hollywood y olvidar, por una hora a la semana, nuestros propios chismes.