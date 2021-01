Cuba cancela segmento presencial de Festival Jazz Plaza

El director británico Michael Apted, un realizador muy conocido y respetado por su ecléctica trayectoria en el cine y la televisión, murió a los 79 años.

La agencia Gersh, que representaba al director, confirmó a medios estadounidenses como The Hollywood Reporter el fallecimiento de Apted, que tuvo lugar el viernes, sin dar a conocer los motivos de la muerte.



Quizá lo más influyente de su amplísima y muy variada trayectoria fue la serie Up, un asombroso conjunto de documentales que rodaba cada siete años y en el que narraba el crecimiento y la evolución de personas comunes desde que eran niños.

Seven Up! (1964) fue el primer documental de este ambicioso proyecto y el único que contó con la dirección de Paul Almond antes de que Apted tomara el relevo a partir de 7 Plus Seven (1970).



En total, Apted firmó ocho de estos documentales que estrenó con rigurosa precisión cada siete años y el último de los cuales fue 63 Up (2019). No obstante, el realizador nacido en Aylesbury (Reino Unido) en 1941 también dejó su huella en la ficción y con películas destinadas al gran público como The World Is Not Enough (1999), cinta de James Bond con Pierce Brosnan al frente y con Sophie Marceau y Denise Richards como escoltas.



También se encargó de firmar el cierre de la trilogía de fantasía sobre The Chronicles of Narnia con la cinta The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010).



Además, Apted se llevó a Sigourney Weaver a la selva en Gorillas in the Mist (1988), retrató junto a Sissy Spacek la vida de la legendaria cantante de country Loretta Lynn en Coal Miner’s Daughter (1980), sustituyó al entonces enfermo Curtis Hanson en la surfera Chasing Mavericks (2012) y probó suerte en el thriller junto a William Hurt en Gorky Park (1983).

Su última película de ficción fue Unlocked (2017), que contó con un reparto muy notable liderado por Noomi Rapace, Michael Douglas, John Malkovich y Orlando Bloom. Asimismo, Apted también se sentó en la silla de director en episodios de series muy reconocidas como Rome (2005-2007), Ray Donovan (2013-2020) y Masters of Sex (2013-2016).

El realizador fue presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) de 2003 a 2009. En 2018 recibió el galardón honorífico de los premios DGA.

Steven Soderbergh, ganador del Oscar al mejor director por Traffic (2000), lamentó la muerte de Apted en un comunicado difundido por el DGA. “Pasé incontables horas literalmente a medio metro de Michael y me encantó cada minuto”, dijo.



“Aparte de su extraordinaria obra, lo que le dio al DGA no se puede medir: puso todo su ser en el sindicato, y nos inspiró a todos a seguir su ejemplo. Fuimos afortunados de tenerlo y de conocerlo”, afirmó Soderbergh.