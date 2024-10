CSJ asume en medio de retos y exigencias de los ciudadanos

Con la finalidad de prevenir los delitos contra el patrimonio de los guatemaltecos, específicamente, el robo y hurto de motocicletas, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DT-PNC) implementó el Plan Motorizado. La iniciativa busca fortalecer las medidas de seguridad y control en la circulación de este tipo de vehículos, en particular, en la Ciudad de Guatemala.



Brenda Santizo, portavoz de la institución, explicó que uno de los principales objetivos es vigilar el uso adecuado de las placas de circulación. “Buscamos que no estén dobladas, deterioradas, manchadas, modificadas u ocultas. Queremos que las personas conduzcan sus motos con las identificaciones visibles y en los lugares autorizados”, señaló Santizo.



La estrategia se divide en dos fases. La primera, que comenzó el 9 de octubre y se extiende al 16 de este mes, está enfocada en sensibilizar a los automovilistas. La segunda, que se desarrollará del 16 al 31 de octubre, incluirá operativos en los semáforos y en las principales calles y avenidas de la

capital.



En los controles, los agentes de tránsito podrán imponer multas, las cuales van de 200 quetzales, por no portar licencia, hasta 500, cuando no se use el casco de protección o no se lleve la tarjeta de circulación. Además, si una motocicleta es detectada sin placas podrá ser consignada.