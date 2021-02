Cremas sacan tres puntos del Pensativo

Redacción deportes, EFE.- El checo Antonin Barak evitó la derrota del Verona y el triunfo de la Juventus (1-1), que encarriló el choque del estadio Marc’Antonio Bentegodi con el tanto de Cristiano Ronaldo.



El empate supone un frenazo a la progresión del conjunto de Andrea Pirlo, en plena persecución al liderato que ostenta el Inter.



Fue un paso atrás para la Juventus que pareció enderezar su rumbo el pasado fin de semana cuando venció al Crotone.



El campeón, que no pudo contar con Álvaro Morata, baja por enfermedad, desatascó el partido al inicio de la segunda parte, cuando Cristiano batió al meta Marco Silvestri con un remate al recibir un pase de Federico Chiesa.



No cerró el partido el conjunto turinés y el equipo local aprovechó su ocasión para neutralizar el gol del portugués. Fue en el minuto 78 gracias al acierto de Barak a pase del serbio Dejan Lazovic.



No deshizo la igualdad la Juventus que se marchó de Verona con solo un punto, insuficiente para acentuar la persecución al Inter. El campeón está a siete puntos del Inter, que el domingo recibe al Génova y que pueden ensanchar su renta.