Cremas, jaguares y pechoamarillos conocen a sus rivales en la Liga Concacaf

La Concacaf realizó este jueves el sorteo oficial de la ronda preliminar y los octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank 2021 (SCL).



La actividad fue desarrollada por el comentarista deportivo Raúl Guzmán y contó con la participación del secretario general de Concacaf, Philippe Moggio y el exjugador de la selección nacional de Honduras, Carlos Pavón.



La SCL 2021 comenzará con la Ronda Preliminar entre el 3 y el 5 de agosto (partidos de ida) y el 17 y 19 de agosto (partidos de vuelta). Los 12 clubes que participarán en la Ronda Preliminar han sido divididos en 6 emparejamientos de la siguiente manera:



Emparejamiento #1: 11 Deportivo FC (SLV) vs Comunicaciones FC (GUA)

Emparejamiento #2: CD Marathón (HON) vs Diriangen FC (NCA)

Emparejamiento #3: Santos de Guapiles (CRC) vs Verdes FC (BLZ)

Emparejamiento #4: CD Universitario (PAN) vs AS Samaritaine (MTQ)

Emparejamiento #5: Metropolitan FA (PUR) vs FC Santa Lucía Cotzumalguapa (GUA)

Emparejamiento #6: CD FAS (SLV) vs Hamilton Forge FC (CAN)

A la ronda preliminar le seguirán los partidos de octavos de final de local y visitante durante las últimas 2 semanas de septiembre. Los 10 clubes clasificados a los octavos de final y los 6 ganadores de la ronda preliminar han sido divididos en 8 emparejamientos y jugarán de la siguiente manera:



Emparejamiento #1: Alianza FC (SLV) vs Ganador Ronda Preliminar 1

Emparejamiento #2: Deportivo Saprissa (CRC) vs Ganador Ronda Preliminar 5

Emparejamiento #3: LD Alajuelense (CRC) vs CD Guastatoya (GUA)

Emparejamiento #4: CD Olimpia (HON) vs Inter Moengo Tapoe (SUR)

Emparejamiento #5: CA Independiente (PAN) vs Ganador Ronda Preliminar 6

Emparejamiento #6: CD Plaza Amador (PAN) vs Ganador Ronda Preliminar 3

Emparejamiento #7: FC Motagua (HON) vs Ganador Ronda Preliminar 4

Emparejamiento #8: Real Estelí FC (NCA) vs Ganador Ronda Preliminar 2



Para la ronda preliminar y los octavos de final, el club mejor clasificado en cada emparejamiento jugará el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en su estadio. Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final de los emparejamientos 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.



Para las semifinales, los dos clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.



La final de vuelta será albergada por el club con mejor desempeño de los dos finalistas (basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles en las rondas anteriores de la competencia).



Fechas del Calendario de la Liga Concacaf Scotiabank 2021



Ronda Preliminar

Agosto 3-5 (partidos de ida)

Agosto 17-19 (partidos de vuelta)



Octavos de Final

Septiembre 21-23 (partidos de ida)

Septiembre 28-30 (partidos de vuelta)



Cuartos de Final

Octubre 19-21 (partidos de ida)

Noviembre 2-4 (partidos de vuelta)



Semifinales

Noviembre 23-25 (partidos de ida)

Noviembre 30 – diciembre 2 (partidos de vuelta)



Final

Diciembre 7-9 (partido de ida)

Diciembre 14-15 (partido de vuelta)



La Concacaf anunciará un calendario completo, incluidos los horarios de inicio y otros detalles en los próximos días.