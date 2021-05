Crecimiento en el ingreso de remesas no se detiene

Aunque hubo una leve baja respecto del mes anterior, el ingreso de remesas familiares en abril se mantuvo sobre los US $1 mil 200 millones y en el acumulado (enero-abril) alcanzó los US $4 mil 367 millones, cifra que supera en 41.7% lo registrado en el mismo período de 2020, según el Banco de Guatemala (Banguat).

En abril, el banco central reportó la entrada de US $1 mil 231 millones en divisas por remesas, US $54.5 millones menos que en marzo, cuando fueron US $1 mil 285.6 millones, el monto más alto que han enviado los guatemaltecos en el exterior.

El aumento de las remesas está influido también por la baja tasa de desempleo en Estados Unidos. El desempleo latino en esa nación llegó hasta 19%, como consecuencia de la pandemia de Covid-19; sin embargo, a la fecha se encuentra en 8%. “Es una reducción sustancial”, manifestó Sergio Recinos, presidente del Banguat.

Estas divisas representan un soporte importante para el país; en 2020 amortiguaron en gran medida la depresión económica. Su comportamiento significativo (al alza) se percibe como una solidaridad de los migrantes, principalmente en Estados Unidos, hacia sus familias en Guatemala, comentó Esther Pérez, jefa de la Misión para Guatemala en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Al final de este año, el banco central estima que el país captará no menos de US $13 mil millones, lo que significaría un incremento de 14.5% en comparación con 2020, cuando fue de US $11 mil 340.4 millones.