Creando a los amos del universo

En 1982, la empresa Mattel buscaba introducir una nueva línea llamada Masters Of The Universe, con la que esperaban adueñarse de la imaginación de los niños y las billeteras de sus padres. Sin embargo, el desafío era arduo, pues Kenner tenía dominado al mercado con sus figuras de Star Wars.

Mattel necesitaba convencer a los más importantes mercadores de juguetes de Estados Unidos de que adquirieran cuantiosas unidades. El representante de la segunda juguetería más grande los interrumpió para observar que, a diferencia de Star Wars. que a esas alturas contaba con dos películas en taquilla y tenía la tercera a unos meses de distancia, Masters no poseía una forma de presentarle su historia a los niños.

En ese momento crítico, Mark Ellis, vicepresidente de la división de Juguetes para Niños de Mattel, pidió la palabra. “Perdonen, dijo con el mayor aplomo posible. ¿no les habíamos mencionado los cómics? Cada juguete tendrá un minicómic incluido en su empaque, y así los niños conocerán el universo de nuestros personajes.” Era una mentira de cabo a rabo, pero los de la juguetería quedaron encantados, y en la marca suspiraron aliviados, mas ahora les tocaba hacer la historia.

Para crear los Masters Of The Universe, los fabricantes tuvieron que ir avanzando a tontas y locas, probando mil y un conceptos, viendo qué funcionaba y qué no. Por lo mismo, la trama presentada en esos primeros cómics es muy diferente a la que hoy conocemos.

Al principio, He-Man era un poderoso guerrero al estilo de Conan El Bárbaro, que abandona su tribu para defender el planeta Eternia del malvado Skeletor, que estaba obsesionado con obtener la otra mitad de la Espada de Poder, lo que le permitiría abrir la puerta del Castillo Grayskull y acceder a todos sus secretos. Poco a poco surgieron cambios, como la identidad secreta del héroe. El tono de los cómics también fue moderándose progresivamente, pues originalmente eran relativamente violentos, y ni héroes ni villanos respetaban la vida de su oponente. La aparición de la serie animada de televisión al año siguiente terminó de definir el rumbo de la narrativa.

Se produjeron 52 minicómics entre 1982 y 1987. Alfredo Alcalá, Don Glut, Stan Sakai, Christy Marx y Bruce Timm son tan solo algunos de los muchos creadores que participaron en el proceso de elaboración. Estos cómics nunca estuvieron a la venta por separado; y, por mucho tiempo, las únicas formas de conseguirlos era comprando un juguete o por medio de coleccionistas, hasta que en 2015 todas las historietas fueron recopiladas en 2 tomos por la editorial Dark Horse Comics.