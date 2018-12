Crean planes para fortalecer sus negocios

Durante tres días, un grupo de agricultores guatemaltecos se formó en cómo producir sus vegetales de forma sustentable, por medio del desarrollo de planes de negocios y servicios, producción, comercialización y finanzas, informaron los promotores.

Este taller se organizó en el marco del programa Gestión del conocimiento para la producción sustentable de vegetales para Honduras, Nicaragua y Guatemala, en marcha desde 2017 por el Grupo Rikolto, de capital belga.

“A veces no valoramos la organización, a causa de factores como no contar con los procedimientos escritos, desconocimiento de nuestras debilidades y, por ende, no promovemos procesos de mejora estratégicos”, dijo Julio González, uno de los participantes.

Más oportunidades

El agricultor consideró varias ventajas tras esta formación y reiteró que les permite enfocarse “en la búsqueda de más oportunidades para que nuestra organización pueda capitalizarse y sea capaz de brindar más servicios a sus socios”.

“Tener garantizado un mercado no significa que una organización de agricultores sea sostenible”, aseguró Guillermo Gutiérrez, uno de los especialistas que impartió el taller, luego de una jornada para enseñar a hacer planificación estratégica conjunta con 4 entidades hortícolas, ubicadas a unos 25 kilómetros de la capital.

El propósito era “encontrar las debilidades y construir soluciones, con una visión a tres años”, agregó Gutiérrez, del grupo Rikolto, el cual promueve procesos de gestión e intercambio de conocimientos para promover la competitividad y fortalecimiento de 23 organizaciones de agricultores a pequeña escala en los tres países.