Costa Rica eleva a 9 contagiados por coronavirus y decreta alerta amarilla

El Ministerio de Salud de Costa Rica indicó este domingo que los casos confirmados por el nuevo coronavirus (COVID-19) aumentaron a nueve personas y declaró alerta sanitaria amarilla (preventiva).



El ministro de Salud, Daniel Salas y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, afirmaron en declaraciones distribuidas a los medios que la decisión fue tomada luego de un análisis detallado de la difusión actual del virus, donde hasta el momento hay nueve casos confirmados y 34 sospechosos.



De ellos, seis son costarricenses y tres estadounidenses. Las autoridades explicaron que todos se encuentran aislados en casas de habitación o centros médicos y con seguimiento total por parte de las autoridades sanitarias.

El análisis de la situación realizada hoy por los jerarcas de Salud y de la CNE determinó que la alerta sanitaria vigente por el COVID-19 se eleve a alerta amarilla.



Más información: https://t.co/nLbrou0LMM pic.twitter.com/TNUc4ph9xH — Ministerio de Salud (@msaludcr) March 9, 2020

Además, se registran 34 casos sospechosos entre nacionales y extranjeros, en su gran mayoría contactos del costarricense de 54 años. Todos se mantienen aislados en centros hoteleros o habitacionales.



“Nuestro sistema de salud es altamente sensible por eso ha detectado eficientemente los casos sospechosos y confirmados, así como el abordaje apropiado de estos. Sin embargo, acá es vital la responsabilidad individual para proteger a nuestra población más vulnerable como son aquellos diabéticos, cardiópatas, hipertensos, personas mayores o con padecimientos pulmonares, cáncer o enfermedades que comprometen su sistema inmune, quienes enfrentan con mayor severidad este virus”, dijo Salas.



Esta alerta amarilla activa mesas operativas temáticas, permite movilizar recursos de manera interinstitucional y convoca al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dos veces al día para evaluar la situación.



“Desde enero venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud para la coordinación interinstitucional de acciones para la atención de la emergencia, en esa línea hoy tomamos la decisión de establecer la alerta amarilla, la cual faculta otros mecanismos de coordinación entre instituciones, vitales para el abordaje del virus”, manifestó Solís.



Las autoridades insistieron a la población en tomar medidas de prevención como realizar el correcto lavado de manos, aplicar el protocolo de estornudo y tos, no tocarse la cara si no se han lavado las manos, no saludarse con contacto físico y evitar asistir a eventos y actividades de concentración masiva cuando se tenga síntomas respiratorios, tiene factores de riesgo. San José, EFE