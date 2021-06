Cosefin aprueba acciones en beneficio de la región

El Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), del Ministerio de Finanzas Públicas, habilitó una ventanilla especial para el usuario en el primer nivel del edificio de la Cartera del Tesoro, con el fin de brindar una atención más ágil y específica a los proveedores del Estado.

El espacio físico está habilitado de 7:00 a 15:00, para cualquier consulta; es decir, para conocer el estado de la gestión o simplemente despejar las dudas sobre algún requisito o por algún trámite, siempre y cuando sea la persona interesada y no un intermediario. “Esa ventanilla está diseñada especialmente para atender al usuario que por algún motivo no tiene acceso a una computadora, o simplemente no tuvo la oportunidad de acceder al usuario que creó en el sitio http://www.rgae.gob.gt”, comentó Marisol Figueredo, registradora general del Estado. “Hay que aclarar que no se necesita de cita, y puede acercarse el que lo requiere”, añadió.

Figueredo puntualizó que las gestiones son gratuitas, solo se debe pagar el arancel que le corresponde. “Los trámites no necesitan intermediarios. Nadie le tiene que cobrar por ningún requisito. La tabla de tarifa está publicada en el sitio web, donde encontrarán el desglose. No se deje engañar”, expresó. El RGAE es la institución rectora para el registro de personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para ser habilitadas como proveedores del Estado.



• Con información del Minfin.