Cordón se medirá con la élite mundial

El zacapaneco Kevin Cordón viajará mañana a una gira europea con miras a su próxima participación en el Mundial de Bádminton, que tendrá lugar en Huelva, España.

El zurdo viajará con su entrenador, Rodolfo Ramírez, a España, donde se entrenará por unos días con los seleccionados del país ibérico y posteriormente participará en los torneos de Escocia y de Gales, antes de regresar para disputar el Mundial.

Cordón, cuarto lugar olímpico, manifestó su beneplácito por volver a competir con la élite, y de regresar a un Mundial, algo que no hacía desde 2011.

“Tengo la oportunidad de jugar dos torneos de preparación antes del Mundial, pues necesito reactivarme porque después de los Juegos Olímpicos solo se disputó un torneo aquí en Guatemala, en septiembre, y debo recuperar el roce internacional. Asimismo, la Federación Española de Bádminton me va a dar la oportunidad de entrenarme con ellos”, reveló el deportista.

“Es importante para mí tener la oportunidad de ir a Europa y enfrentar a lo mejor de ese continente y también a los asiáticos, que sabemos tienen el mejor nivel, es algo que desde hace 10 años no tenía la oportunidad de disputar”, agregó el zurdo.

“Mientras más torneos juegue, es mucho mejor, porque voy a poder mejorar en el ranquin y este es el que da la entrada a competencias y permite seguir escalando para mantenerse entre los mejores, así que valiéndome de los puntos que me dieron los Juegos Olímpicos se me abrió la oportunidad de jugar en Europa, y es de seguir en esa línea para que el otro año el calendario me permita salir de América”, explicó Cordón.