Cordón: “Cada sacrificio y entrenamiento, valió la pena”

El hospital Centro Médico, orgulloso patrocinador del nadador olímpico guatemalteco Luis Carlos Martínez, ofreció ayer una conferencia de prensa para rendir homenaje al tritón, quien ocupó el séptimo lugar en los 100 metros mariposa, en las recién pasadas justas de Tokio.

Juan Antonio de la Cerda Colom, presidente del Consejo de Administración del nosocomio, congratuló al deportista y le agradeció su heroica gesta. “Nuestro mayor orgullo son nuestros atletas, que ponen en alto el nombre de nuestro país”, dijo.

La entidad hospitalaria además de Martínez ha patrocinado a al menos 40 deportistas de distintas disciplinas, entre las que se encuentran la natación, marcha atlética y volibol de playa, entre otras, según dijo De la Cerda.

Fotos: Otto Paz/DCA

Martínez estableció una nueva marca nacional, al terminar la vertiginosa prueba por las medallas en el Aquatic Center de Tokio, con tiempo de 51 segundos y 9 centésimas, colocándose a tan solo 35 centésimas de segundo de la medalla de bronce, y haciéndose merecedor del Diploma Olímpico.

Aquella final se convirtió en la más rápida de la historia, pues el estadounidense Caeleb Dressel salió de la alberca con un nuevo récord mundial (49.45). En su alocución, Martínez comenzó con un agradecimiento para su patrocinador, del cual dijo que no fueron solo los últimos 5 años del ciclo olímpico anterior, sino que ha sido “incondicional desde que tenía 11 años”.

“Es importante creer. Antes me daba pena decir que mi meta era ganar una medalla olímpica. Principalmente, porque no estaba en los planes de nadie que yo alcanzara una final, pero gracias a la gente que creyó en mí y estuvo a mi lado todo el tiempo se logró ese séptimo lugar”, señaló el atleta.

El atleta agradeció con una foto el aval del nosocomio. Fotos: Otto Paz/DCA

“Uno pasa por diferentes pruebas, tropiezos o caídas. A veces el pensamiento negativo de los guatemaltecos no nos permite creer en nosotros mismos. Yo entiendo que cuando tenía 16 años supe que era posible llegar hasta donde he llegado, y pelear por una medalla olímpica”, reaccionó Martínez.

“No puedo permitir que una derrota o que me faltaran 35 centésimas de segundo para ganar la medalla me definan o me afecten. Siempre debo pensar en mejorar y corregir en lo que he fallado”, dijo el tritón, quien en estas justas superó 2 veces su tiempo.

El guatemalteco atribuyó su éxito al apoyo de sus padres. Fotos: Otto Paz/DCA

“De momento me planteo descansar, pues fueron 5 años complicados y principalmente este último, en el que me tocó pasarme encerrado en mi casa durante meses. Los próximos serán meses que servirán para recuperarme mental y físicamente, eso no quiere decir que no esté emocionado por volver, pues estoy más que deseoso de hacerlo, solo que necesito un tiempo fuera”, indicó el nadador, quien aseguró que continuará practicando la natación mientras esto lo haga feliz.

“Recientemente terminé de escribir un libro, el cual espero imprimir en los próximos meses y que se pondrá a la venta sin fines de lucro, pues todo lo que ingrese por dicho concepto será donado a la Fundación Olímpica Guatemalteca, que vela por el desarrollo de niños de escasos recursos en todo el país”, refirió Martínez. Dicho manuscrito habla del deportista como persona y no se refiere a datos o tiempos dentro de competencias, según manifestó el propio autor.