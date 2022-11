Convocan para la Copa SYFY Games Takis

Cortesía: Sony Music

La cantautora estadounidense Alecia Beth Moore, más conocida por su nombre artístico Pink, presentó su nuevo sencillo Never Gonna Not Dance Again, disponible desde ya a través de RCA Records. Producido por Max Martin y Shellback, quienes también coescribieron la canción pop bailable.

De igual manera, estrenó su divertido video musical, codirigido por la cantante y el dúo creativo Nick Florez y RJ Durell. Ambientada en una tienda de comestibles, muestra bailando y patinando por los pasillos a Pink, acompañada por un colorido elenco de personajes. Este se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en vallas publicitarias de Paramount Times Square.

La cantante interpretará este tema en vivo el domingo 20 de noviembre, en el escenario de los American Music Awards 2022, en el Microsoft Theatre en L. A. Live de Los Ángeles y que será transmitido por el canal ABC.