Contra el CO2

Las utilidades crecieron 15 % en el cuarto trimestre del año pasado.

Citigroup Inc. reportó utilidades para el cuarto trimestre de 2019, de US $5 mil millones, o US $2.15 por acción diluida, sobre ingresos de US $18.4 mil millones. Lo anterior se compara con utilidades de US $4.3 mil millones, o US $1.64 por acción diluida, sobre ingresos de US $17.1 mil millones para el cuarto trimestre de 2018.

Los ingresos aumentaron 7 % respecto del mismo período del año anterior, con un sólido desempeño tanto en el Grupo de Clientes Institucionales (ICG), como en la Banca de Consumo Global (GCB). Las utilidades aumentaron un 15 % respecto del mismo período del año anterior, impulsados por mayores ingresos y por una menor tasa impositiva real, parcialmente compensados por mayores gastos y costos de crédito.

Las ganancias por acción, de US $2.15, aumentaron un 31 % respecto del mismo período de 2018, debido a una reducción del 10 % en el promedio de las acciones en circulación diluidas y el crecimiento en las utilidades.

Estos resultados incluyen un beneficio neto de US $0.25 por acción en el trimestre actual, relacionado con determinados elementos impositivos registrados en Corporativo/Otros.

La entidad bancaria consolidó sus finanzas el año pasado.

Para todo 2019, Citigroup reportó utilidades de US $19.4 mil millones sobre ingresos de US $74.3 mil millones, en comparación con utilidades de US $18 mil millones sobre ingresos de US $72.9 mil millones para 2018.

Citigroup

Los ingresos de Citigroup, de US $18.4 mil millones en el cuarto trimestre de 2019, subieron 7 %, lo que refleja mayores ingresos en GCB y en ICG, además del crecimiento en Corporativo/Otros.

Los gastos operativos de Citigroup, de US $10.5 mil millones, también aumentaron un 6 %, reflejando mayores gastos relacionados con las compensaciones y el volumen, junto con las continuas inversiones en la franquicia, parcialmente compensados por los ahorros de eficiencia y el desprendimiento de los activos heredados.

El costo del crédito de Citigroup, de US $2.2 mil millones, en el cuarto trimestre de 2019 aumentó 15 %, impulsado principalmente por el crecimiento del volumen y la estacionalidad en GCB Norteamérica, junto con el crecimiento del volumen y varias bajas de calificación episódicas en ICG, mientras que la calidad general del crédito se mantuvo estable.

Las utilidades de Citigroup, de US $5.0 mil millones, en el cuarto trimestre de 2019 aumentaron

15 %, impulsadas por los mayores ingresos y por la menor tasa impositiva efectiva, parcialmente compensados por los mayores gastos y el mayor costo del crédito.

La tasa impositiva efectiva de Citigroup fue del 12 % en el trimestre actual, en comparación con el 19 % en el cuarto trimestre de 2018. Excluyendo los elementos impositivos específicos mencionados anteriormente en el trimestre, la tasa impositiva hubiera sido aproximadamente del 22 %.

La provisión para pérdidas crediticias de Citigroup fue de US $12.8 mil millones al final del trimestre, o 1.84 % del total de préstamos, en comparación con US $12.3 mil millones, o 1.84 % del total de préstamos, al final del período del año anterior.

El total de activos no devengados creció 12 % respecto del mismo período del año anterior, a US $4.1 mil millones, según lo informado por el ente financiero.

Las utilidades marcan un sólido final

El director general de Citi, Michael Corbat, dijo: “Nuestras utilidades, de US $5 mil millones para el cuarto trimestre, marcaron un sólido final para 2019. Nuestro rendimiento anual sobre el Capital Común Tangible, de más del 12 %, superó nuestro objetivo. Debido al buen compromiso del cliente, impulsamos un crecimiento equilibrado en nuestros productos y geografías, cerrando el año con 16 trimestres consecutivos de crecimiento en préstamos y depósitos. La franquicia de consumo de EE. UU. experimentó un sólido y continuo crecimiento en las Tarjetas de Marca Compartida y mantuvo su impulso para atraer depósitos

digitales.

La Banca de Inversión continuó ganando participación de cartera y, a pesar de un entorno de tasas más bajas, las Soluciones de Tesorería e Intermediación aumentaron los ingresos mientras seguimos trabajando para garantizar que nuestra red global siga siendo indispensable para nuestros clientes”.