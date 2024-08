Continuidadde los parques (Final del juego, 1956)

El escultor Mauro Yojcom talla sus obras y su intención es dejar un legado artístico al país

Mauro Yojcom desarrolló su creatividad durante sus primeros años alrededor de los paisajes de San Pedro La Laguna, Sololá, lugar de donde es originario, y que rodea una energía artística. Siempre estuvo seguro de ser dibujante, aunque desconocía los procesos para perfeccionar su habilidad y con los años aprendió todo el oficio en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla (ENAP). Ahora, antes de dar a luz una obra, la define, analiza y visualiza en mármol, basalto o piedra (su material preferido).



Llegamos a entrevistarlo a su campo de acción, en donde estaba rodeado con las herramientas, equipo, vestimenta y la maquinaria requerida para tallar la figura. En esta ocasión cincela Infinito, en el Colegio de Arquitectos de Guatemala. Nos relató cómo iban sus avances como profesional y su visión de esta disciplina artística.



¿Cómo observa la escultura en Guatemala?



Trato de hacer autogestión porque aquí en Guatemala es difícil la promoción del arte. Yo le pedí que vinieran (al Diaro de Centro América) porque me interesa que se cubra esta actividad, aunque el ingreso es abierto y hemos invitado a la universidad, al gremio y a personas en general, no vienen, quizás sienten que es un espacio privado, lo cual repercute para la difusión.



Además, no todos pueden pagar la elaboración de las figuras de este tamaño, así que mayoritariamente promuevo el arte, mi trabajo y lo principal que queden en los espacios públicos. El problema radica que uno elabora piezas interesantes, pero las propuestas siempre se quedan en las galerías donde asiste poco público. Mi objetivo con estos trabajos es que se queden en un sitio donde cualquiera lo aprecie e interactúe con los demás. Por citar un ejemplo, mis obras Creador de Esperanza se encuentran en el Parque de La Paz Carlos el Pescadito Ruiz, en zona 21; la escultura en representación de Nana Winter está en el Parque de La Paz en Cobán y Trascendencia, que elaboré en conjunto con los artistas Nathan Ardón y Walter Castillo, instalada en los exteriores del edificio de la Defensoría de la Mujer Indígena (10a. calle 10-14, zona 1).



Soy fiel creyente de que para salir de donde estamos, que nos han catalogado como un país del tercer mundo, debemos invertir en educación y parte de ella es la cultura.



¿Nos detalla más sobre esta escultura que realiza, de la creatividad y su significado?



Esta imagen está esculpiéndose en mármol blanco guatemalteco. Se llama Infinito, ya que la creatividad no tiene inicio ni tampoco final. Arriba se colocará un pájaro, con la idea de que es un arquitecto perfecto cuando elabora sus nidos; también representa los ciclos de esta especialidad.



Hemos observado que sus esculturas en los últimos años se han quedado en el extranjero.



Exactamente, por ello asisto a los simposios en otros países porque todo el trabajo termina en los sitios públicos. Así se realizó en el Simposio de Honduras y el año pasado dejé otra en Jalisco, México, donde participamos 12 artistas de diferentes naciones.



Fuimos a hacer realidad una maqueta de 20 a 30 centímetros que pasa de dos a tres metros de alto y se elabora aproximadamente de 15 a 25 días y que depende del tamaño. Se deja la obra como una especie de donativo y el significado de dejar mi nombre en otra patria también involucra la promoción cultural ancestral. Debemos sentir orgullo por nuestras raíces; esa es parte de mi responsabilidad, que se incluya la cosmovisión.



Lo que hago aquí lo llevo a otras latitudes para que las personas sepan que nosotros somos mayas y que seguimos existiendo. Más allá de volverme famoso mi intención es trasladar un poco de nuestros ancestros a otras naciones.



Háblenos de la evolución de su obra…



Considero que mi carrera hasta ahora va con un ritmo constante: ni rápido ni lento. Somos pocos los que trabajamos la piedra y estoy en la disposición de si alguien quiera aprender se avoque conmigo, pues que el conocimiento hay que transmitirlo porque uno no es inmortal. He evolucionado, pues es el resultado de una búsqueda incansable de todos los días, de investigar, leer, proponer o experimentar. Desde mi punto de vista, voy a un ritmo bueno; sí ha habido bastantes cambios en cuanto a mi trabajo en la calidad, el tiempo de ejecución y en la temática. Además, me mantengo dibujando a diario, por lo menos un rato, tengo pinturas empezadas en mi estudio y también modelo en barro, plastilinas y piedra. La temática siempre va orientada hacia visibilizar nuestro legado ancestral y sin importar la técnica, evito que se olviden nuestras raíces.

Escultor Mauro Yajcom, colegio de arquitectos zona 15.



¿Cuáles son sus orígenes en la escultura?



Desde niño dibujaba y quizás no era muy bueno, pero permanecía con esa afición, incluso recuerdo cuando nos preguntaban cuál era nuestra profesión unos decían bomberos, policías y yo solo quería ilustrar. Gracias a que mi hermano ingresó a la ENAP me surgió el deseo de estudiar ahí. Él ya no continuó y yo con el tiempo me gradué. Al empezar tenía un conocimiento muy escueto de todo y cuando llegué me di cuenta de que podía especializarme en grabado, escultura y todos sus procesos. Entonces se abrió un mundo diferente al que conocía.



Al mismo tiempo alterné mis estudios con la arquitectura, y en la actualidad me desempeño en la docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Asimismo, fundé una pequeña oficina para mis proyectos arquitectónicos y dejé el arte hasta que después tuve un punto de quiebre en el cual ya no le encontraba la razón. No me sentía satisfecho porque el dinero no llena y preponderó esa inquietud creativa y me desligué de la otra profesión.



Hasta el momento, ¿cuál ha sido su obra que considera que mejor plasma su esencia o la del país?



No he conocido algún artista que haya dicho “mi obra favorita es esta o aquella”, pues durante el proceso creativo surgen cambios más interesantes, hay procesos de exploración, etc. La dificultad de un proyecto depende mucho del material y equipo con el que se cuente. No puede decirse “este relieve me gusta más o es el mejor de todos”; cada uno fue resuelto bajo diferentes circunstancias.



Procuro que mis creaciones más allá de que hable de un tema siempre contengan la complejidad para que muchos indaguen. Por ejemplo, en la reciente Feria Internacional del Libro (Filgua) hubo un conversatorio sobre qué se podría hacer por el arte para visualizarlo mejor. Mi respuesta fue que debe interesar más al público con un buen canal, mecanismo para no solo llevarlo a las galerías, sino también mostrarlo a la gente que lo consume y requiere alimentar su espíritu.



Imagino montar exposiciones en la calle o elaborar piezas públicas: un mural enorme que hable de la historia de Guatemala, una escultura que transmita sobre lo que sucedió en la emancipación, que hable sobre nuestras raíces, e instalarlas en todos los parques. Si me pidieran un consejo es que las entidades apoyen los proyectos para que se vuelvan públicos, sin politizarlos, que se den cuenta de que funciona para que les quede la inquietud y lo realicen con el tiempo por cuenta propia. Con eso me doy por servido.