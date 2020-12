Continúan supervisiones en centros comerciales por Covid-19

El personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) continuó hoy las supervisiones en centros comerciales, esta vez en zonas 13 y 14 de la ciudad capital, para verificar el cumplimiento de los protocolos de prevención de la Covid-19, como parte del plan multisectorial que se realiza por las fiestas de fin de año.

Entre los aspectos que se verificaron está “el cumplimiento de los aforos de personas en el comercial y los locales, según el color de la alerta sanitaria, distanciamiento físico, uso de alcohol en gel, entre otros”, informó el MSPAS en su página web.

Resultados

“Ambos centros comerciales recibieron apercibimiento por escrito por incumplir con los protocolos. En el de zona 14 no contaban con horarios específicos para adultos mayores y no tiene aforo limitado en los parqueos. En el ubicado en zona 13 no contaban con dispensadores de gel, toma de temperatura, rotulación adecuada, uso obligatorio de mascarilla, aforo en parqueos y no tienen horarios específicos para adultos mayores”, se indicó.

De acuerdo con lo regulado en el Código de Salud, los lugares que incumplen con las medidas pueden recibir desde un apercibimiento escrito hasta multas de entre dos a ciento cincuenta salarios mensuales mínimos vigentes. También, podrían ser objeto de cierres temporales o definitivos, así como la suspensión o cancelación de la respectiva licencia sanitaria, se explicó.

El equipo técnico multisectorial que participa en la ejecución del plan está conformado por los ministerios de Salud, Trabajo y Economía, así como de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia Covid-19, Municipalidad de Guatemala e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.