Continúa el II Congreso Temático de Optometría

Ayer, Almacenes Siman presentó sus cuatro colecciones para decorar el árbol navideño y los ambientes del hogar, que incluyen diversos tonos, desde los tradicionales rojo y verde, hasta tonos pastel.

Oh Christmas Tree: es la colección principal del 2022; se distingue por llevar como protagonista el color cobre, y los secundarios, champagne, dorado y crema, además de muchos acentos naturales que distinguen esta colección y la hacen una decoración rústica, sin perder el brillo distintivo de la Navidad.

Bright Time: como elegante y romántica, así podríamos definir esta colección que tiene detalles en color rosa blush y celeste, lo que la hace tan especial y única, además de estampados florales y mucho brillo; es una colección para quienes desean impresionar y sobresalir con detalles especiales.

All I Want For Christmas: se caracteriza por el rojo tradicional con mezcla de verde y acentos rústicos, que la transforma en un nuevo clásico. Ideal para las personas que les encanta la tradición pero quieren mejorar y modernizar su decoración.

Holiday Lights: se distingue por tener una mezcla de colores muy original, pues se trata de la combinación del verde esmeralda con azul navi. Es una colección moderna, pues se caracteriza por las blueberries y un original cuadriculado en verde y azul. Es ideal para hogares con una decoración en tonos fríos azulados y verdes.

