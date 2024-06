Conred identifica áreas vulnerables por saturación de humedad

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) monitorea las áreas más vulnerables ante la temporada de lluvias de 2024. Según la probabilidad de precipitaciones brindada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, la Conred, a través de sus delegados y autoridades locales en los departamentos y municipios, se encuentra pendiente de activar el Protocolo Específico de Lluvias, principalmente en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Quiché, Izabal, Baja Verapaz y Alta Verapaz, en donde ya fueron suspendidas las clases presenciales por parte del Ministerio de Educación (Mineduc).

Carlos Gamboa, delegado regional V de Conred, hizo un llamado a la paciencia para los conductores y personas que transitan las diferentes carreteras del país, principalmente los que viajan a la Costa Sur, “ya que por los trabajos que se realizan en el tramo de la Autopista Palín-Escuintla estará bastante cargado el tránsito en las diferentes carreteras, salir con suficiente tiempo”.

Además, indicó que “actualmente no se presentan obstáculos ni problemas en la Ruta Nacional 14 (RN-14), pero con las lluvias los volcanes de Fuego y Agua podrían afectar. Sin embargo, la circulación para las comunidades no se ve afectada. En el Libramiento de Chimaltenango, al menos por el momento no tenemos problema, pero no descartamos imprevistos dadas las condiciones.

Estamos atentos ante cualquier situación” expresó.