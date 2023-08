Conocen condiciones de salud de migrantes

Las ventas nacionales al mercado internacional alcanzaron, a junio del año en curso, los US $7544.4 millones, revelan estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Los productos más importantes, según su participación en el valor total de los envíos, fueron los artículos de vestuario con US $765 millones (10.1 por ciento), café con US $672.3 millones (8.9 por ciento) y grasas y aceites comestibles con US $525.2 millones (7.0 por ciento), de acuerdo con el banco central.

Artículos como grasas y aceites comestibles, así como banano, también están entre las más importantes ventas de Guatemala.

A lo anterior se suma el banano con US $499.9 millones (6.6 por ciento) y el azúcar con US $436.8 millones (5.8 por ciento). Los citados artículos “representaron el 38.4 por ciento del total que salió al exterior”, se explicó.

El total del comercio general al primer semestre de 2023 fue menor en US $636.8 millones (-7.8 por ciento) en comparación con el registrado a junio de 2022 (US $8181.2 millones), indica el reporte.

5 destinos importantes reporta el comercio exterior del país.

Principales compradores

Los destinos más comunes de las exportaciones, de acuerdo con su participación, fueron Centroamérica con US $2570 millones (34.1 por ciento), que sigue consolidándose como el principal socio comercial del país, y Estados Unidos, US $2377.3 millones (31.5). Luego están la Eurozona con US $726.4 millones (9.6), México, US $327.4 millones (4.3) y Panamá, US $161.2 millones (2.1).

Los países y regiones previamente citados “representaron en conjunto el 81.6 por ciento de los traslados al mundo”, detalló el Banguat.