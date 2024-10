Conmemoran 500 años de invasión con foro de pensamiento crítico

EFE

Destry Ally Spielberg, hija del legendario director Steven Spielberg, estrenó a nivel mundial su filme ‘Please Don’t Feed The Children’ en el Festival de Sitges (España), donde aseguró que comenzó su carrera como directora «porque no tenía dinero para contratar» a un director para la primera película que escribió.

La cineasta contó en rueda de prensa que de adolescente «hacía películas por diversión» con sus amigas, ya que quería ser actriz en algún momento.

Sin embargo, a la hora rodar la primera película que había escrito junto a una amiga, se dio cuenta de que necesitaban a un director, pero no tenían presupuesto para contratar a uno.

«Entonces me puse detrás de la cámara y sentí una experiencia casi espiritual», relató Spielberg, quien ya ha dirigido cortos como ‘Rosie’ o ‘Let Me Go (The Right Way)’ y debuta ahora en el largometraje con ‘Please Don’t Feed The Children’.

La película, que discurre durante una pandemia mundial propagada por los niños, es una especie de actualización de Hansel y Gretel, bruja incluida, en la que Giancarlo Esposito tiene una breve aparición como sheriff.

El actor, célebre por su papel como Gus Fring en ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’, explicó que le gusta mucho «dar apoyo a las nuevas generaciones de cineastas», por lo que esta ópera prima de Spielberg, que cuenta con un elenco muy joven, era una gran oportunidad.

«La película refleja algo que está pasando en Estados Unidos con los jóvenes», indicó el actor, que, teniendo a sus hijas en mente, afirmó querer «empoderarlas y que sepan que sus ideas son importantes».

Aprovechando su presencia en Sitges, el festival entregará a Esposito el Premio Máquina del Tiempo a una carrera prolífica, lo que para el intérprete significa que aún se conserva bien.

«A veces piensas que si te dan un premio a tu trayectoria es que ya lo has hecho todo, pero yo personalmente pienso que estoy en el inicio y no en el final de mi carrera», bromeó Esposito, quien aprovechó para ensalzar a un festival que «no solo reconoce al cine, sino también a la audiencia y al género».

En cuanto al género escogido para la película, Spielberg manifestó su inclinación por el ‘thriller’ por su «creatividad», ya que le permite «expresar muchas cosas visualmente», además de poder combinar «distintos géneros dentro de la misma película».

Sobre el rodaje, la cineasta precisó que ‘Please Don’t Feed The Children’ se grabó en tan solo 18 días, pues «era para lo que daba el presupuesto».

Este viernes se proyectará de nuevo la película, que ya se pudo ver anoche, con la aparición especial de Giancarlo Esposito, que recogerá su Premio Máquina del Tiempo.